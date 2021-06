Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tinder maakt het makkelijker voor je om een ex te blokkeren of vrienden, familieleden, collegas en anderen te vermijden die je niet wilt zien op de dating-app.

Tinder-gebruikers wilden al lang de mogelijkheid om de app te gebruiken zonder iemand onder ogen te moeten zien die ze om welke reden dan ook gewoon niet willen zien. Nu krijgen ze eindelijk die wens. Het bedrijf heeft aangekondigd dat gebruikers nu preventief telefooncontacten kunnen blokkeren.

"Wil je proberen te voorkomen dat je iemand op Tinder ziet? Met Block Contacts kun je precies dat doen", kondigde Tinder aan via zijn online helphub . "Deel de contactenlijst van je apparaat met Tinder, selecteer een contact dat je wilt blokkeren en we zullen ons best doen om te voorkomen dat je elkaar ziet."

Om specifieke telefooncontacten te blokkeren, heb je twee opties. Zie hieronder voor meer informatie over het blokkeren van contacten met behulp van beide methoden.

Beste iPad-apps: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 5 juni 2021

U kunt de lijst met contactpersonen vanaf uw mobiele apparaat rechtstreeks met Tinder delen en vervolgens selecteert u gewoon de contacten die u wilt blokkeren.

Open de Tinder-app Tik op het profielpictogram Ga naar Instellingen" Scroll naar beneden en selecteer "Contacten blokkeren" Geef Tinder toestemming voor toegang tot je contacten your Selecteer op het tabblad Contacten de mensen die je uit je contacten wilt vermijden Tik op "Contacten blokkeren"

Als je je contacten liever niet met Tinder deelt, of als je iemand wilt blokkeren die niet in je contactenlijst staat, kun je de contactgegevens handmatig toevoegen.

Open de Tinder-app Tik op het profielpictogram Ga naar Instellingen" Scroll naar beneden en selecteer "Contacten blokkeren" Tik op het +-pictogram boven aan het scherm Voer de contactgegevens van deze persoon in Tik op "Gereed"

Opmerking: Tinder zei dat het niet de contacten van iedereen zal opslaan - alleen degene die je hebt gekozen om te blokkeren. Geblokkeerde contacten krijgen ook geen melding dat ze zijn geblokkeerd. En als een geblokkeerde persoon later zijn telefoonnummer wijzigt en lid wordt van Tinder, kan zijn Tinder-account nog steeds voor je opduiken.

Als u later van gedachten verandert en iemand wilt deblokkeren, is dat eenvoudig.

Open de Tinder-app Tik op het profielpictogram Ga naar Instellingen" Scroll naar beneden en selecteer "Contacten blokkeren" Navigeer naar het tabblad "Geblokkeerd" Tik op "Deblokkeren" naast elk geblokkeerd contact dat je wilt deblokkeren, Of tik op het menupictogram in de hoek en selecteer "Alles deblokkeren"

Bekijk onze uitgebreide gids op Tinder voor meer informatie over de dating-app. We hebben ook een vergelijking van alternatieve dating-apps die het proberen waard zijn.

Geschreven door Maggie Tillman.