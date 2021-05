Tinder zal gebruikers nu waarschuwen voordat ze ongepaste berichten sturen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tinder doet zijn best om te voorkomen dat mensen aanstootgevende of intimiderende berichten naar andere gebruikers sturen.

De populaire dating-app is geliefd bij velen over de hele wereld, maar heeft net als andere apps problemen met het verzenden van ongepaste berichten. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren verschillende stappen gezet om de gebruikersveiligheid te waarborgen. Dit omvat het toevoegen van een fotoverificatie om ervoor te zorgen dat gebruikers echte mensen zijn en ook werken aan een systeem voor achtergrondcontroles .

Nu probeert Tinder ook het aantal ongepaste berichten dat wordt verzonden te verminderen. Tinder heeft aangekondigd dat het een nieuwe functie uitrolt die bekend staat als "Weet u het zeker?" (AYS? In het kort).

Dit systeem maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om ongepast taalgebruik in berichten te detecteren en produceert vervolgens eenvoudig een waarschuwingsprompt voordat het wordt verzonden. Een gebruiker ziet een bericht met de vraag "Weet u het zeker?" wanneer ze iets proberen te verzenden dat het systeem ongepast acht.

Het bedrijf heeft gezegd dat deze logica "... al het ongepaste taalgebruik in berichten die tijdens de vroege tests met meer dan 10 procent zijn verzonden, heeft verminderd."

Het "Are You Sure" -systeem voegt zich bij de vorige systemen van Tinder, waaronder " Does This Bother You? ", Dat werd geïntroduceerd om gebruikers in staat te stellen aanstootgevende berichten te rapporteren die ze hadden ontvangen. De hoop is om een betere omgeving te creëren voor alle gebruikers.

Enerzijds zullen gebruikers in de eerste plaats worden ontmoedigd om ongepaste berichten te verzenden. En aan de andere gebruikers die deze berichten ontvangen, worden ze gemachtigd om ze te rapporteren. Die systemen werken vervolgens samen terwijl de AI leert wat gebruikers ongepast en ongewenst achten.

Dingen kunnen alleen maar beter worden.

Geschreven door Adrian Willings.