(Pocket-lint) - Alsof de algemene bevolking de virtuele quizzen nog niet beu was, heeft Tinder een nieuw live-evenement geïntroduceerd waarbij gebruikers een reeks vragen zullen beantwoorden om hun profiel persoonlijker te maken.

Tinder Vibes is de nieuwste in de reeks tijdelijke evenementen van de app, met als doel de interesses en meningen van een gebruiker te beperken door middel van een reeks lichtzinnige vragen.

Tinder zegt dat Vibes eenmaal per week 48 uur lang zal verschijnen - met pushmeldingen die worden verzonden wanneer het evenement is begonnen in het gebied van een gebruiker - en dat antwoorden zullen verschijnen voor anderen die de quiz 72 uur hebben gedaan. Als een paar overeenkomt, verschijnen hun antwoorden samen in een grafiek.

De antwoorden op vragen als: "Ben je altijd 20 minuten te vroeg of 10 minuten te laat?" en: "Is het normaal om sokken in bed te dragen?" verdwijnt, waardoor swipers worden gevraagd hun antwoorden bij te werken en op de hoogte te blijven.

Natuurlijk geeft Tinder aan dat het de functie het afgelopen jaar heeft getest en een groter aantal vind-ik-leuks en overeenkomsten over de hele linie heeft gevonden - hoewel er geen specifieke informatie over deze opleving is verstrekt.

Zoals we hierboven vermeldden, volgt het op andere live-evenementen, zoals Swipe Night en Swipe Surge, waarbij de VP van het bedrijf Udi Milo ook aangeeft dat Vibes de "eerste van vele" zal zijn die in 2021 op Tinder zal landen om te helpen pronken met gebruikers. persoonlijkheden.

De functie wordt onmiddellijk uitgerold naar Tinder-gebruikers en komt eind mei beschikbaar in alle regios.

Geschreven door Conor Allison.