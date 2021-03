Met Tinder kunt u binnenkort achtergrondcontroles uitvoeren op uw datums

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apps die eigendom zijn van Match Group, waaronder Tinder , voegen een nieuwe functie toe waarmee gebruikers achtergrondcontroles kunnen uitvoeren op mogelijke datums.

Match Group, die ook eigenaar is van Match, OkCupid en Hinge, heeft maandag aangekondigd dat het een investering heeft gedaan in Garbo, een non-profit achtergrondcontroleplatform dat in New York is gevestigd en in 2018 is opgericht door Kathryn Kosmides. Door de deal zal Match later dit jaar Garbos achtergrondcontroletechnologie integreren in Tinder, gevolgd door andere Match Group Amerikaanse datingapps.

Met andere woorden, Tinder-gebruikers kunnen de arrestatierecords of de geschiedenis van geweld van andere gebruikers bekijken. Garbo verzamelt openbare registers en "rapporten van geweld of misbruik, inclusief arrestaties, veroordelingen, huisverboden, intimidatie en andere geweldsmisdrijven". Het verwerkt ook handmatig ingediende politierapporten, beschermingsbevelen, huisverboden en andere juridische documenten.

Garbo zei dat het geen verkeersovertredingen onthult. Sinds vorige maand is Garbo ook begonnen met het uitsluiten van aanklachten tegen drugsbezit van zijn platform, omdat ze geen gendergerelateerd geweld voorspellen. Ook citeerde het onderzoek waaruit blijkt dat zwarte en blanke mensen drugs gebruiken tegen vergelijkbare tarieven, maar het gevangenisstrafpercentage van Afro-Amerikanen voor drugslasten is bijna zes keer zo groot als die van blanken ".

De achtergrondcontroles van Tinder in Garbo zijn niet gratis en het is onduidelijk of de functie een afzonderlijke vergoeding kost of wordt opgenomen in een van de abonnementslagen van de app. Match plannen om de komende maanden te beginnen met het testen en integreren van Garbo op Tinder, dus de functie is nog niet live.

