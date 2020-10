Tinder Face to Face is een nieuwe videochatservice voor leden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dating-app Tinder heeft de wereldwijde uitrol aangekondigd van een nieuwe videochatfunctie: Face to Face.

Met de één-op-één videogesprekfunctie kunnen twee leden elkaar echt zien en met elkaar praten voordat ze elkaar ontmoeten. Dit maakt niet alleen interactie mogelijk terwijl sociale afstand wordt genomen, het voegt een extra beschermingslaag toe voor beide partijen.

Om te beginnen krijg je de echte persoon te zien voordat je ze ontmoet, om te zien of ze op hun profielafbeelding lijken.

Dit komt bovenop de fotoverificatiefunctie die Tinder in de zomer heeft toegevoegd .

Face to Face werd eerder dit jaar met succes uitgeprobeerd door een select aantal gebruikers.

"We zijn verheugd te kunnen delen dat onze Face to Face-functie wordt uitgerold naar onze wereldwijde gemeenschap na positieve feedback te hebben ontvangen van onze leden die er al vroeg toegang toe hebben gehad", aldus Rory Kozoll, het hoofd van Trust and Safety van Tinder.

"Dit draagt bij aan onze groeiende lijst van functies die zijn gebouwd op de veiligheid van leden tijdens hun datingreis, zoals fotoverificatie, veiligheidscentrum en onze aanstootgevende berichtdetectietechnologie."

Een persoonlijk gesprek kan alleen worden gemaakt nadat beide partijen elkaar leuk hebben gevonden, en beide moeten zich aanmelden. Het kan ook op elk moment worden uitgeschakeld.

Geschreven door Rik Henderson.