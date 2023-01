Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een van de sterkste punten van TikTok is de manier waarop audioclips viraal kunnen gaan en kunnen uitgroeien tot een oceaan van memes, verwijzingen en call-backs.

Deze trends kunnen echter vrij snel afgezaagd worden, en als je er overheen bent, of er in het begin nooit van hebt genoten, kan het echt het plezier uit je TikTok-scrollen zuigen.

Dus, hoe kun je voorkomen dat het algoritme je eindeloze video's met een bepaalde soundtrack voorschotelt? Gelukkig is het makkelijker dan je denkt.

Hoe een geluid blokkeren op TikTok

Wanneer het beledigende geluid in je feed verschijnt, volg je de onderstaande stappen:

Tik en houd de video vast die het geluid afspeelt dat je niet wilt. Zoek in het pop-upmenu naar Niet geïnteresseerd en tik op Meer aan de rechterkant. Selecteer vervolgens Video's met dit geluid verbergen.

Dit vertelt TikTok dat je minder video's met dit geluid wilt zien, maar het blokkeert het nog steeds niet helemaal.

Het maakt het algoritme minder waarschijnlijk om een video met dit geluid jouw kant op te sturen. Hoe dit algoritme precies werkt, heeft TikTok niet bekendgemaakt.

Als je nog steeds te veel video's ziet met deze soundtrack naar je zin, kun je de bovenstaande stappen gewoon herhalen, waardoor de kans dat het verschijnt steeds kleiner wordt.

