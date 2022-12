Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Geselecteerde gebruikers over de hele wereld zijn opgenomen in een test van landscape video-ondersteuning op TikTok.

De Chinese sociale mediagigant is de laatste tijd sterk in opkomst, en terwijl andere platforms zich haasten om zijn volledig verticale samenwerkingsformaat te evenaren, doet TikTok het tegenovergestelde.

Deze laatste ontwikkeling komt na de uitbreiding van de maximale videolengte tot 10 minuten, in plaats van 3 minuten.

Als horizontale video's wereldwijd worden ondersteund, zal het platform rechtstreeks concurreren met YouTube, dat met zijn snelle verticale YouTube Shorts het territorium van TikTok bevecht.

Beste iPhone-apps 2022: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 30 April 2022 Dit zijn de allerbeste iPhone-apps van dit moment, van productiviteitsapps tot apps om te reizen, te lezen, naar muziek te luisteren en nog veel meer.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Paul Triolo, een technologie-expert bij het adviesbureau Albright Stonebridge Group, vertelde de BBC: "Het doel hier lijkt te zijn om een meer volwassen publiek aan te spreken van het type dat YouTube gebruikt voor informatieve en leerzame video's, waar een volledig scherm modus wenselijker zou zijn."

Wij vinden het zeker logisch, maar als het om de jongere generatie gaat, heeft TikTok het al voor elkaar.

Het is al de populairste app onder jongeren wereldwijd, na bijna vier miljard keer te zijn gedownload.

Maar het gaat niet allemaal van een leien dakje voor het platform. TikTok wordt zowel in de EU als in de VS nauwlettend in de gaten gehouden vanwege bezorgdheid over de privacy van gegevens.

Ondertussen blijft de app floreren, maar het lijkt erop dat je je telefoon in de nabije toekomst misschien horizontaal moet houden.

Geschreven door Luke Baker.