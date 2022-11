EU legt TikTok en zijn Chinese opperheren onder de loep

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Europese Commissie heeft bevestigd dat er meerdere onderzoeken lopen naar de manier waarop TikTok en het Chinese moederbedrijf omgaan met gebruikersgegevens.

Het eigendom van TikTok door het Chinese ByteDance is iets wat velen al lang ongemakkelijk heeft gemaakt, met rapporten die suggereren dat er al Chinese toegang is tot gegevens van Amerikaanse burgers. Daardoor vroegen sommige Europeanen zich af of hetzelfde zou kunnen gelden voor hun gegevens, en nu is bevestigd dat er een onderzoek loopt.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, heeft in een brief aan leden van het Europees Parlement bevestigd dat er in Nederland en Ierland al meerdere onderzoeken lopen.

NIEUW: De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, bevestigt dat de gegevensoverdrachten van #TikTok worden onderzocht en onderwerp zijn van verschillende lopende procedures.



"De gegevenspraktijken van TikTok, onder meer met betrekking tot internationale gegevensoverdrachten, zijn het onderwerp van verschillende lopende procedures", aldus de voorzitter via een brief aan Europarlementariërs. "Dit omvat een onderzoek door de Ierse DPA over de naleving door TikTok van verschillende GDPR-vereisten, onder meer met betrekking tot gegevensoverdrachten naar China en de verwerking van gegevens van minderjarigen, en rechtszaken voor de Nederlandse rechter (met name over gerichte reclame met betrekking tot minderjarigen en gegevensoverdrachten

naar China)."

Het vermogen van de Chinese overheid om toegang te krijgen tot gegevens van internationale burgers is een van de redenen dat voormalig president Donald Trump TikTok op een gegeven moment wilde verbieden, al is dat er nooit van gekomen.

