Hoe je gemakkelijk je TikTok-account kunt verwijderen in vijf stappen

(Pocket-lint) - Dus, je hebt eindelijk genoeg van TikTok.

Heb je te veel late nachten doorgebracht met het eindeloos scrollen door domme video's? Wat de reden ook is, het is eigenlijk heel eenvoudig om je TikTok-account te verwijderen. U kunt het rechtstreeks doen vanuit de mobiele app voor iOS of Android - het duurt slechts een handvol stappen en kan in minder dan een minuut worden gedaan. Hier is alles wat je moet weten.

Hoe uw TikTok-account te verwijderen

Download, open en meld je aan bij de nieuwste versie van de mobiele app van Tiktok. En volg dan deze stappen:

Tik rechtsonder op Profiel. Tik op het pictogram met de drie regels rechtsboven. Tik op Instellingen en privacy. Tik op Account beheren > Account definitief verwijderen. Volg de instructies in de app om je account te verwijderen. Mogelijk wordt u gevraagd een reden op te geven waarom u TikTok verlaat.

Wat gebeurt er als u uw TikTok-account verwijdert?

Je account en inhoud worden permanent verwijderd, aldus TikTok. Maar je kunt je verwijderingsverzoek annuleren door je account binnen 30 dagen opnieuw te activeren.

Hoe kun je je TikTok-gegevens downloaden

Als u uw TikTok-datum wilt opslaan voordat u uw account verwijdert, is dat eenvoudig. Volg gewoon de stappen in het gedeelte "Hoe uw TikTok-account te verwijderen" hierboven. Na stap vijf wordt u gevraagd om een kopie van uw TikTok-gegevens te downloaden voordat u uw account verwijdert.

Wil je in plaats daarvan je TikTok-account deactiveren?

Wanneer je je account wilt pauzeren - met andere woorden, het zo maken dat niemand het kan zien, inclusief je inhoud - kun je het gewoon deactiveren. In tegenstelling tot het verwijderen van uw account, kunt u uw account reactiveren door op elk moment in te loggen en uw inhoud te herstellen.

Wilt u meer weten?

Zie de ondersteuningspagina van TikTok voor meer details.

