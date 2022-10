TikTok maakt naar verluidt vanaf volgende week een 'grote stap in gaming'

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - TikTok is naar verluidt klaar om de wereld van gaming op een grote manier te betreden, met de kick-off gebeurt zo snel als volgende week.

Hoewel TikTok al lang aanwezig is in China, zijn de internationale ambities op het gebied van games op zijn best bescheiden. Nu beweert een nieuw rapport dat het op video gebaseerde sociale netwerk het groots aanpakt - en het plaatst zelfs een nieuwe gaming-tab in de hoofdinterface van de app.

"TikTok maakt een grote stap naar gaming, door een speciaal tabblad toe te voegen aan het korte videoplatform, de eerste stap naar een ander entertainmentformaat", meldt de Financial Times. Er staat verder dat mensen "via een knop op de homepage toegang krijgen tot de spelletjes." De games zullen advertenties bevatten, maar mensen zullen ook kunnen betalen voor extra inhoud, afhankelijk van de titel.

Dit is niet de eerste keer dat we horen dat TikTok in games buiten China wil stappen. In mei werd gemeld dat het bedrijf HTML5-gebaseerde games overweegt, waaronder enkele die vergelijkbaar zijn met het razend populaire FarmVille.

Deze keer meldt de FT dat TikTok zo ver is gegaan dat het zelf iemand heeft aangenomen om zijn gaming-inspanningen te stimuleren. Voormalig Intel-systeemarchitect Assaf Sagy heeft zijn LinkedIn-profiel bijgewerkt om te zeggen dat hij uitkijkt naar "nauwe samenwerking met alle gamebedrijven wereldwijd om te helpen van TikTok een centrale basis te maken in uw marketingstrategieën."

Volgens het rapport wordt 2 november de grote dag voor TikTok, dus we houden onze ogen open voor een aankondiging aanstaande woensdag.

Geschreven door Oliver Haslam.