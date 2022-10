Nu probeert TikTok Instagram te zijn met zijn nieuwe fotomodus

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Instagram, YouTube en zowat elk ander social media platform zijn TikTok al een tijdje aan het kopiëren, in een poging wat van de magie te vangen die dat platform zo populair maakt.

Echter, in een onverwachte plotwending, lijkt het erop dat TikTok wat inspiratie heeft gehaald uit Instagram met zijn nieuwe "Photo Mode" functie.

Met de nieuwe functie kunnen gebruikers een foto of meerdere foto's delen met een bijschrift van maximaal 2.200 tekens.

De nieuwe berichten verschijnen op de For You-pagina naast de gebruikelijke verticale video-inhoud. Op ongeveer dezelfde manier als Instagram posts verschijnen naast Reels.

Wat echter iets unieker is, is dat fotoposts muziek kunnen bevatten. We kunnen ons de extra laag die dit toevoegt aan op afbeeldingen gebaseerde memes al voorstellen.

Sommige gebruikers zijn niet zo blij met deze verandering, omdat ze vinden dat het herposten van afbeeldingen en op tekst gebaseerde memes aanmoedigt. Dit is iets wat populairder is op Instagram, terwijl TikTok zich typisch richt op het genereren van originele content.

In een blogpost is TikTok optimistischer over de creativiteit die deze tool zal ontsluiten, het zei dat het nieuwe formaat gebruikers in staat zal stellen "zichzelf te uiten en dieper met anderen te verbinden."

Natuurlijk, sociale media platforms die elkaar kopiëren is niets nieuws, maar het is interessant om te zien dat TikTok zich laat inspireren door Instagram. Het platform heeft zijn TikTok-kloon, Reels, agressief gepusht, maar lijkt nog steeds te worstelen met monetisatie.

Ondertussen hebben Snapchat, TikTok en Instagram allemaal gewerkt aan hun eigen BeReal-kloon, waarbij de laatste nog moet lanceren. Het zal niet lang meer duren voordat alle platforms precies dezelfde functies bieden.

Geschreven door Luke Baker.