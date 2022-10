TikTok live shopping functies komen binnenkort naar de VS

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - TikTok test zijn live shopping-functie al een tijdje en is nu van plan deze in de Verenigde Staten te lanceren.

Volgens een rapport van de Financial Times is het bedrijf van plan de live shopping-functie (ook bekend als TikTok Shop) in Noord-Amerika te lanceren in de aanloop naar Kerstmis.

Met de live shopping-functie kunnen merken producten tonen, maar ook live e-commerce-uitzendingen houden. De TikTok Shop is getest in het Verenigd Koninkrijk, maar heeft vooralsnog weinig succes. Zozeer zelfs dat TikTok de lancering in Europa heeft uitgesteld.

Voor de VS wordt de functionaliteit geleverd door TalkShopLive en kan het content ondersteunen, waaronder livestreams van TikTok-influencers en merken. Volgens het FT-rapport zijn er op dit moment echter nog geen contracten getekend en wordt er nog gesproken over formele overeenkomsten.

In een gesprek met de FT wilden de vertegenwoordigers van TikTok niet officieel bevestigen dat de TikTok Shop wordt uitgerold naar een breder publiek:

"Als het gaat om marktuitbreiding voor TikTok Shop laten we ons altijd leiden door de vraag en onderzoeken we voortdurend nieuwe en verschillende opties voor hoe we onze gemeenschap, makers en handelaren het beste kunnen bedienen in markten over de hele wereld...Deze inspanningen omvatten het verkennen van partnerschappen die een naadloze e-commerce-ervaring voor handelaren verder ondersteunen, wat een belangrijk onderdeel is van ons ecosysteem."

We zullen moeten afwachten.

Geschreven door Adrian Willings.