Wat is TikTok Now? TikTok's BeReal kloon uitgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een nieuwe dag, een nieuwe TikTok-functie. Deze heet TikTok Now en is vooral interessant omdat het een kloon is van BeReal, een andere app die actief aandacht steelt van TikTok. Plus, TikTok heeft TikTok Now net gesponnen in zijn eigen app om te downloaden en te gebruiken. Hier is alles wat je moet weten.

Wat is TikTok Now?

In september 2022 lanceerde TikTok een nieuwe functie die in feite een kopie is van BeReal, de populaire Franse sociale app.

BeReal nodigt gebruikers uit om elke dag op een willekeurig tijdstip een voor- en achtercamerafoto te maken, zodat ze een realistischer beeld van hun dag kunnen presenteren of vastleggen. TikTok Now werkt zeer vergelijkbaar. TikTok Now nodigt "jou en je vrienden uit om vast te leggen wat je op dat moment doet met de voor- en achtercamera van je toestel". Je krijgt dagelijks een melding om een video of foto vast te leggen om snel te delen wat je op dat moment aan het doen bent.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Een week na de lancering van TikTok Now rolde TikTok de functie uit als een zelfstandige mobiele app op wereldwijde markten buiten de VS, grotendeels op iOS.

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 2 februari 2022 Pocket-lint daily is een dagelijkse technische nieuwsbrief samengesteld door Stuart Miles, de oprichter van Pocket-lint. Ontdek hoe u het elke ochtend

Hoe werkt TikTok Now?

TikTok Now, de functie

TikTok Now, de functie, is beschikbaar voor Amerikaanse gebruikers. In de persbeelden is te zien dat "Now" ruimte heeft gekregen op de onderste navigatiebalk, naast de postingknop. Tik op de Now-knop (bliksempictogram) om een Explore Feed te zien van TikTok Nows - of, zoals TikTok het noemde, "een dagelijkse foto- en video-ervaring" - van de "mensen die er het meest toe doen". Je krijgt ook een dagelijkse prompt om een video van 10 seconden of een statische foto te maken om gemakkelijk te delen wat je van plan bent.

TikTok Now heeft enkele privacyfuncties. Ten eerste moeten gebruikers 18 zijn om hun TikTok Now-posts te delen in de Explore Feed. Voor gebruikers van 13 tot 15 kunnen alleen je vrienden - mensen die je volgt en die jou ook volgen - je berichten becommentariëren. Zelfs voor gebruikers van 18 jaar of ouder zal de standaardinstelling toestaan dat alleen vrienden je berichten bekijken, hoewel ze hun instellingen kunnen wijzigen om te delen met het publiek.

TikTok Now, de app

TikTok zei dat het de komende weken experimenteert met TikTok Now.

In regio's buiten de VS is TikTok Now beschikbaar als een nieuwe TikTok Now-app. De app lijkt veel op de TikTok Now-ervaring die momenteel in de TikTok-app in de VS is ingebakken. Maar, als een aparte mobiele app die je moet downloaden om te gebruiken, stelt het gebruikers in staat om zich aan te melden om de push-notificaties voor check-ins te ontvangen - wat handig is als je liever je TikTok app notificaties dempt, maar gewaarschuwd wilt worden voor nieuwe Nows. Houd in gedachten dat BeReal zijn gebruikers waarschuwt via push-notificatie, en hen vertelt dat "het tijd is om BeReal" met waarschuwingsemoji's. De melding van TikTok Now is vergelijkbaar en waarschuwt gebruikers voor "Tijd voor Nu" met bliksem-emoji's.

Als iemand onder de 16 jaar zich registreert voor een standalone TikTok Now-app, wordt hun account standaard ingesteld op privé. Anders zijn de privacyfuncties van TikTok Now hetzelfde tussen de app en de functie.

Waar is TikTok Now beschikbaar?

De TikTok Now iOS-app is beschikbaar in de volgende gebieden: Myanmar, Bulgarije, Pakistan, Cambodja, Thailand, Indonesië, Duitsland, Qatar, Polen, België, Nieuw-Zeeland, Guatemala, Oostenrijk, Bahrein, Zuid-Afrika, Finland, Ghana, Tsjechië, Vietnam, Griekenland, Ierland, Azerbeidzjan, Israël, Nigeria, Spanje, Nederland, Zwitserland, Algerije, Maleisië, Zweden, Italië, Marokko, Libanon, Mexico, Denemarken, Egypte, Dominicaanse Republiek en Roemenië.

Er is ook een Android-versie van de TikTok Now-app live in Bermuda.

De TikTok Now-functie is alleen live in de VS.

Is het gebruik van TikTok Now gratis?

Ja, de functie is gratis binnen de TikTok-app, en de zelfstandige mobiele app is ook gratis.

Zal TikTok TikTok Now ook buiten de VS toevoegen?

TikTok weigert op dit moment aan te geven of de functie binnen de TikTok-app ook buiten de VS wordt gelanceerd.

Iets anders dat je moet weten?

Bekijk Pocket-lint's gidsen over TikTok voor meer over de app:

We hebben ook een gids over BeReal:

Geschreven door Maggie Tillman.