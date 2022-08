Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - TikTok heeft aangekondigd dat het de mogelijkheid uitrolt om automatisch verhalen te posten vanuit zijn app naar andere sociale netwerken, waaronder Instagram en Facebook.

Dit betekent dat het eenvoudiger dan ooit wordt om je TikTok-inhoud te dupliceren op andere apps, waaronder een groot aantal als Instagram, die graag proberen mee te liften op de hausse in het delen van video's.

De grote beperking is dat dit alleen geldt voor TikTok Stories, live video's die na een dag verdwijnen, omdat ze veel lijken op de Stories van Instagram en anderen.

Het lijkt er echter op dat je je TikTok Story naar Instagram kunt sturen in de vorm van een Reel, die in een paar verschillende soorten feed kan verschijnen, iets waar Instagram zelf momenteel prioriteit aan geeft.

Dit is dus geen wondermiddel waarmee je je content supergemakkelijk tussen de meest nuttige delen van elk netwerk kunt plaatsen - nog niet.

Wat het wel is, is nog een kleine tool die handig kan zijn voor makers die het grootste deel van hun directe engagement op TikTok doen, maar de content die dat oplevert ook op andere kanalen willen posten, zonder een hoop zelfkopieën te hoeven maken.

We weten niet wanneer de uitrol naar wereldwijde gebruikers klaar zal zijn, maar in de tussentijd kun je gewoon een oogje in het zeil houden voor meer mogelijkheden tot delen wanneer je klaar bent met het uploaden van iets naar je TikTok Story (als je al toegang hebt tot Stories, op dit moment!).

