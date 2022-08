Hoe verander je gemakkelijk je TikTok gebruikersnaam en profielnaam

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - TikTok heeft verschillende verborgen functies. Zelfs als je dagelijks uren in de app doorbrengt, weet je waarschijnlijk niet hoe je je basisinstellingen en -voorkeuren kunt wijzigen - zoals je gebruikersnaam en profielnaam.

Wanneer je een TikTok-account aanmaakt, wordt je gevraagd om een gebruikersnaam en profielnaam te kiezen. Maar wat als je je echte naam hebt gebruikt en niet langer wilt dat deze wordt geassocieerd met je TikTok-profiel? Of misschien past de naam die je oorspronkelijk koos niet bij het type inhoud dat je momenteel deelt. Wat de reden ook is, het is makkelijk om je gebruikersnaam en je profielnaam te veranderen. Zo doe je dat.

Je TikTok-gebruikersnaam is je "@" (of handle) die aan je account is gekoppeld. Bijvoorbeeld, entertainer Lizzo heeft de gebruikersnaam @lizzo op TikTok. Je profielnaam daarentegen is de naam die bovenaan je profiel in de TikTok-app verschijnt. Als je hier je echte naam gebruikt, zullen mensen die door je video's tikken om je profiel te zien, je echte naam zien.

Je kunt je gebruikersnaam en profielnaam afzonderlijk wijzigen, maar het gebied om dit voor beide te doen bevindt zich op de pagina Profiel bewerken.

Open de TikTok mobiele app en meld je aan. Ga naar je profielpagina (door op het profielpictogram in de benedenhoek te tikken). Selecteer Profiel bewerken. Selecteer een van de volgende opties: Naam (om je profielnaam te wijzigen)

Gebruikersnaam (om je gebruikersnaam te wijzigen) Vul je nieuwe naam of gebruikersnaam in.

Je kunt je gebruikersnaam maar één keer per 30 dagen veranderen. Je gebruikersnaam moet ook altijd uniek zijn. Je kunt geen @ nemen die al in gebruik is.

Je krijgt een nieuwe handle als je je TikTok gebruikersnaam verandert! Ook zul je je aangepaste TikTok URL veranderen. Bijvoorbeeld, acteur Kevin Bacon heeft de gebruikersnaam @kevinbacon op TikTok, wat betekent dat zijn TikTok profiel de URL heeft van www.tiktok.com/@kevinbacon. Maar als hij zijn gebruikersnaam zou veranderen, en je probeert zijn oude URL te openen, zou je zijn video's niet meer zien. Dus houd dat in gedachten als je je TikTok gebruikersnaam verandert.

Ook als je een geverifieerd account hebt en je gebruikersnaam verandert, is dat account niet langer geverifieerd.

