(Pocket-lint) - Het moederbedrijf van TikTok, ByteDance, diende in mei van dit jaar een handelsmerkaanvraag in voor een dienst genaamd TikTok Music.

De aanvraag, onthuld door Insider, past de naam toe op een aantal diensten, waaronder een mobiele app waarmee gebruikers "muziek, liedjes, albums, songteksten kunnen kopen, afspelen, delen, downloaden."

TikTok wordt steeds meer een manier om nieuwe muziek te ontdekken, vooral bij de jongere generatie, dus het lanceren van een speciale muziek app binnen het ecosysteem is heel logisch.

ByteDance heeft in feite al een muziekdienst gelanceerd in India, Brazilië en Indonesië, die de naam Resso draagt.

Het is niet duidelijk of TikTok Music een rebranding van Resso zou zijn, maar gezien het feit dat ByteDance Resso promootte vanuit de TikTok app in Brazilië - zou het ons niet verbazen als de twee apps een deel van hetzelfde DNA zouden delen.

Het depot van het handelsmerk suggereert echter dat de TikTok Music-app een bredere reikwijdte zou kunnen hebben, waardoor gebruikers "audio- en videoprogramma's van interactieve media op het gebied van entertainment, mode, sport en actuele gebeurtenissen live kunnen streamen."

"Normaal gesproken gaat een bedrijf met de omvang van TikTok of ByteDance alleen handelsmerkaanvragen indienen voor zaken die ze serieus overwegen," vertelde handelsmerkengemachtigde Josh Gerben aan Insider.

Dus, wat de zaak ook is, de kans is groot dat we relatief snel iets zullen horen. Gezien de grootte van TikTok's userbase en de effectiviteit van zijn algoritmes, is er alle kans dat het een serieuze uitdaging kan vormen voor diensten als Spotify en Apple music.

