TikTok is van plan om Content Level-leeftijdsclassificatiesysteem binnenkort uit te rollen

(Pocket-lint) - TikTok zal in de komende weken zijn beloofde nieuwe leeftijdsrestrictiesysteem uitrollen, met een Content Levels-functie die is ontworpen om kinderen te beschermen tegen volwassen of potentieel schadelijke clips.

Ik zal een "vroege versie" van de functie introduceren die zal voorkomen dat gebruikers tussen 13 en 17 jaar toegang krijgen tot video's die zijn gelabeld als bevattende volwassen of "complexe thema's".

TikTok zelf zal inhoud markeren met een volwassenheidsscore en als een jonger lid toegang probeert te krijgen tot iets dat als 18 jaar of ouder wordt beschouwd, zal worden voorkomen dat hij of zij het te zien krijgt.

"Wanneer we detecteren dat een video volwassen of complexe thema's bevat, bijvoorbeeld fictieve scènes die te angstaanjagend of intens kunnen zijn voor een jonger publiek, zal een volwassenheidsscore worden toegewezen aan de video om te helpen voorkomen dat mensen onder de 18 deze bekijken in de TikTok-ervaring," schreef het in een recente blogpost.

"We hebben ons eerst gericht op het verder beveiligen van de tienerervaring en in de komende maanden zijn we van plan om nieuwe functionaliteit toe te voegen om gedetailleerde opties voor het filteren van inhoud te bieden voor onze hele gemeenschap, zodat ze kunnen genieten van meer van wat ze leuk vinden."

Content Levels lijken een aanvulling te zijn op de zelf-moderatie functionaliteit die TikTok aan het testen is met contect makers. Hiermee kunnen zij hun eigen video's markeren als ongeschikt voor kinderen.

Geschreven door Rik Henderson.