TikTok test of makers livestreams kunnen beperken tot 18-plussers

(Pocket-lint) - TikTok heeft bevestigd dat het een nieuwe instelling aan het testen is waarmee gebruikers live stream-kijkers kunnen beperken tot alleen volwassenen.

Sommige gebruikers hebben gemeld dat ze de nieuwe optie hebben gezien om livestreams met zogenaamde "volwassen thema's" aan te zetten. Deze optie stelt in wezen live streams zo in dat ze alleen kunnen worden bekeken door kijkers ouder dan 18 jaar.

Deze stap is echter niet bedoeld om inhoud voor volwassenen te creëren. Alle content die voor het platform wordt gemaakt, inclusief livestreams voor volwassenen, valt nog steeds onder het beleid van TikTok. Deze omvatten het beleid inzake naaktheid, seksuele activiteit en geweld. Het maken van dergelijke inhoud voor live streams zal dus resulteren in strafmaatregelen voor je account.

Het idee is om makers inhoud te laten uitzenden die niet gericht is op kinderen, maar op een volwassen publiek. Dit zal er in theorie voor zorgen dat jongeren geen dingen te zien krijgen die hen niet interesseren.

Dit is onderdeel van een groter plan dat TikTok aan het implementeren is om inhoud voor verschillende leeftijdsgroepen te identificeren. Het bedrijf heeft gewerkt aan een systeem om inhoud te identificeren en waar nodig te beperken, zodat volwassen inhoud niet toegankelijk is voor een jonger publiek.

Tracy Elizabeth, TikTok's US Head of Issue Policy sprak hier eerder dit jaar over door te zeggen:

"We hebben rechtstreeks van onze makers gehoord dat ze soms de wens hebben om alleen een specifiek ouder publiek te bereiken. Dus, als voorbeeld, misschien maken ze een komedie met humor voor volwassenen, of bieden ze saaie tips over de werkplek die alleen relevant zijn voor volwassenen. Of misschien hebben ze het over heel moeilijke levenservaringen... dus gezien die verschillende onderwerpen, testen we manieren om makers beter in staat te stellen het beoogde publiek voor hun specifieke inhoud te bereiken."

Dus we zouden in de toekomst meer van dit soort dingen moeten zien.

In de tussentijd worden de live stream-instellingen voor alleen volwassenen getest met een select aantal gebruikers en zullen ze binnenkort wellicht op grotere schaal worden uitgerold.

Geschreven door Adrian Willings.