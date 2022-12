Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Je hebt misschien iets trending gezien dat Spotify Wrapped heet. Het gebeurt in feite elk vakantieseizoen.

Aan het einde van het jaar verzamelt Spotify de gegevens en onthult elke gebruiker zijn meest beluisterde nummers en de beste artiesten, genres en podcasts die de luisteraar gedurende het jaar heeft beluisterd. Dit evenement is in de loop der jaren uitgebreid met nieuwe functies (zoals een beschrijving van je"audio-aura").

Als je je Spotify Wrapped voor 2022 wilt vinden, lees je hier hoe - plus alles wat je moet weten over Spotify Wrapped.

Wat is Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped begon in 2016. Het wordt jaarlijks tijdens de feestdagen gratis uitgebracht en is eigenlijk een leuke manier voor Spotify-gebruikers om hun muzieksmaak te laten zien op sociale media en om meer te weten te komen over hun luistergewoonten. Het is een visuele weergave van de nummers, artiesten, genres en podcasts die ze het meest beluisterd hebben van 1 januari tot 31 oktober. Gebruikers delen hun Spotify Wrapped resultaten meestal op grote schaal op Twitter, Instagram en andere sites.

Als onderdeel van Spotify Wrapped onthult Spotify ook de populairste artiesten, liedjes, albums en podcasts wereldwijd en regionaal van het afgelopen jaar.

Wat laat Spotify Wrapped je zien?

Spotify Wrapped is de afgelopen zes jaar geëvolueerd. Voor 2022 bevat Wrapped kaarten (aka "stories") voor het volgende:

Mijn Top Genres

Audio Dag Muziek beluisterd tijdens Mijn ochtenden, Mijn middagen en Mijn nachten

Mijn beluisterde minuten

Mijn Top Liedje

Mijn Top Nummers

Mijn favoriete artiest

Mijn topartiesten

Je luisterpersoonlijkheid

Audio Day is nieuw, en Spotify beschrijft het als een interactief verhaal dat "je een kijkje geeft in hoe je muzieksmaak gedurende de dag evolueerde. Audio Day toont de nichestemmingen en esthetische descriptoren van de muziek waarnaar je 's ochtends, 's middags en 's avonds luisterde".

Er is ook een nieuwe kaart/verhaal beschikbaar voor fervente luisteraars, genaamd Your Listening Personality. Spotify zegt met deze nieuwe kaart "16 verschillende Listening Personality types" te tonen die jouw luisterpersoonlijkheid weergeven op basis van hoe je gedurende het jaar naar muziek hebt geluisterd.

Aan het eind heb je ook toegang tot een Wrapped verhaal dat de resultaten van alle andere kaarten combineert. Aan het einde van de Spotify Wrapped slideshow verzamelt Spotify de belangrijkste onderdelen van je Spotify Wrapped - zoals de beste nummers van het jaar, beluisterde minuten en topartiesten - in een afspeellijst.

Hoe vind je je Spotify Wrapped

Voor toegang tot Spotify Wrapped 2022 start je de laatste versie van de Spotify-app en ga je naar Home > #SPOTIFYWRAPPED > Je 2022 in review.

Wanneer komt Spotify Wrapped uit?

Spotify Wrapped 2022 lanceert op 30 november. Vorig jaar lanceerde Wrapped op 1 december. Normaal gesproken komt het aan het eind van het jaar uit.

Waar kun je Spotify Wrapped delen?

Spotify-gebruikers kunnen hun Spotify Wrapped delen op Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Snapchat en TikTok.

Voor elke kaart in je Spotify Wrapped zie je de optie om deze te delen. Klik of tik gewoon op de deelknop als je hem ziet en post hem op het sociale mediaplatform van je voorkeur. Je kunt het ook insluiten op een website of blog. Als je je Spotify Wrapped-afspeellijst wilt delen, ga je gewoon naar de afspeellijst aan het einde en tik of klik je op de drie puntjes en vervolgens op delen om de link te krijgen, die je vervolgens kunt sturen naar wie of waar je maar wilt.

Dit jaar kun je ook een gepersonaliseerde Snapchat-lens vrijspelen die jouw luisterpersoonlijkheid weerspiegelt, naast Wrapped-thema's voor Bitmoji's en GIF's met een Wrapped-thema bij alle GIPHY-partners. Spotify Wrapped in 2022 neemt ook Roblox over op het vasteland van Spotify Island, met Wrapped-themed quests, games, virtuele merch en fotohokjes met 12 verschillende artiesten zoals Tove Lo.

Wie is de meest beluisterde artiest op Spotify?

Spotify Wrapped laat zien welke artiesten wereldwijd en regionaal, zoals in de VS, het meest beluisterd worden.

In 2022 was Bad Bunny wereldwijd voor het derde jaar op rij de meest beluisterde artiest - met meer dan 18,5 miljard streams dit jaar. De tweede meest gestreamde artiest (en de meest gestreamde vrouwelijke artiest van het jaar) is Taylor Swift. Zij werd gevolgd door Drake, The Weeknd en BTS.

In de VS stond Drake echter bovenaan de lijst van meest beluisterde artiesten, gevolgd door Taylor Swift, Bad Bunny, Kanye West en The Weeknd.

Wat is het meest beluisterde nummer op Spotify?

In 2022 was "As It Was" van Harry Styles met meer dan 1,6 miljard streams het meest gestreamde nummer op Spotify, zowel in de VS als daarbuiten.

Wat is het meest beluisterde album op Spotify?

Voor het meest gestreamde album op Spotify domineerde Bad Bunny de hitlijsten - zowel in de VS als wereldwijd - met Un Verano Sin Ti.

Wat is de meest beluisterde podcast op Spotify?

Spotify Wrapped laat ook zien welke podcasts het meest zijn beluisterd, en natuurlijk waren de toppodcasts van Spotify's eigen programmering. In de VS en wereldwijd stond The Joe Rogan Experience bovenaan, gevolgd door Call Her Daddy, Anything Goes met Emma Chamberlain en Caso 63.

Wil je meer weten?

Bekijk Spotify's blogpost over Spotify Wrapped 2022. Je kunt ook de Spotify Wrapped website hier bekijken.

Geschreven door Maggie Tillman.