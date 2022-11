Meer dan 300.000 luisterboeken zijn beschikbaar voor Spotify-luisteraars in het VK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Spotify heeft aangekondigd dat meer dan 300.000 luisterboeken nu voor het eerst beschikbaar zijn voor Spotify-gebruikers in het Verenigd Koninkrijk.

Met de functie, die al beschikbaar was in de Verenigde Staten, kunnen Spotify-gebruikers luisterboeken kopen en vervolgens beluisteren. Die luisterboeken zijn te vinden naast het bestaande muziek- en podcastaanbod van de streamer, met meer audio dan ooit tevoren beschikbaar vanuit de ene app.

Spotify's uitbreiding naar luisterboeken zet zijn streven voort om van Spotify de plek te maken waar mensen naar alles kunnen luisteren. Het bedrijf zegt dat fans van luisterboeken individuele boeken kunnen kopen en zelfs een voorvertoning van elk boek kunnen krijgen voordat ze een koopbeslissing nemen, zodat ze elk nieuw boek kunnen uitproberen voordat ze het kopen.

Wie op zoek is naar koopideeën kan ook aanbevelingen en een lijst met bestsellers vinden als hij op zoek is naar wat luisterboekinspiratie, bevestigt Spotify via een persbericht.

Spotify's toetreding tot de Britse luisterboekenmarkt voegt een nieuwe optie toe voor degenen die hun boeken liever laten voorlezen. Amazon's Audible en Apple's Books Store zijn twee andere opties voor gebruikers.

Spotify lanceerde in september luisterboeken in de Verenigde Staten en liep meteen tegen de App Store-regels van Apple aan. Spotify wilde dat mensen hun luisterboeken via de Spotify-app konden kopen, maar had daarvoor Apple's App Store commissie moeten betalen. Als gevolg daarvan kunnen Spotify-audioboeken alleen via het web worden gekocht.

Geschreven door Oliver Haslam.