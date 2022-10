Spotify HiFi Platinum plan zou wel eens op komst kunnen zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Spotify lanceert mogelijk zijn langverwachte hifi-niveau van premium audio onder een nieuwe naam, Spotify Platinum, volgens een nieuwe enquête die het aan ten minste één gebruiker heeft gestuurd.

De Reddit-gebruiker had net zijn Spotify Premium-lidmaatschap opgezegd en werd via een enquête om zijn reden gevraagd, wat gebruikelijk genoeg is.

Wat nog verrassender is, is dat in de enquête een nieuw lidmaatschapsniveau wordt genoemd dat in theorie binnen 30 dagen kan worden omgezet in Platinum.

Dit nieuwe niveau, volgens de screenshot die de gebruiker uploadde, omvat het hifi-geluid dat Spotify al een tijdje belooft, samen met enkele andere voordelen.

Deze omvatten Studio Sound (waarschijnlijk een vorm van stereo of surround effect), een Headphone Tuner modus, iets dat Audio Insights heet, Library Pro, Playlist Pro en toegang tot Spotify's podcasts met beperkte advertenties.

Dat is eigenlijk een vrij gezonde lijst van nieuwe of opgewaardeerde functies, zij het met een hoop waarvan we de betekenis eigenlijk niet kennen, en er hangt blijkbaar een prijskaartje van $19,99 aan vast. Dat is echter veel meer dan sommige concurrenten vragen voor bijvoorbeeld lossless audio.

Je zou kunnen denken dat dit betekent dat Spotify binnenkort een of andere aankondiging zal doen, maar het is ook goed mogelijk dat dit een vorm van marktonderzoek is en dat er nog niets op stapel staat. In beide gevallen zal de tijd het leren.

Geschreven door Max Freeman-Mills.