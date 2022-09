Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je je Spotify-gebruikersnaam wilt veranderen, dan zijn er enkele stappen die je kunt nemen om dat te doen zonder een gloednieuwe account. Het is echter niet meteen duidelijk hoe je dat doet, dus we helpen je hier met de stappen om je gebruikersnaam te veranderen.

Je gebruikersnaam en weergavenamen zijn echter verschillende dingen. Als je problemen hebt met inloggen, is je e-mailadres de beste manier om toegang te krijgen tot je account.

Je weergavenaam daarentegen is wat er op je profiel verschijnt en wat mensen kunnen zien van je openbare afspeellijsten als je ze deelt. Dus als je die wilt bijwerken, volg dan deze stappen.

Hoe verander je je Spotify gebruikersnaam op je telefoon

Je kunt je Spotify-profielnaam op verschillende manieren wijzigen. Je kunt dit doen vanuit de Spotify-app, de Spotify-webspeler of via de desktop-app.

Als je de Spotify-app op je telefoon hebt geïnstalleerd, volg dan deze stappen om je weergavenaam te wijzigen:

Open de Spotify-app Klik rechtsboven op het tandwielpictogram om naar het instellingenmenu te gaan. Daar klik je op "profiel bekijken". Dan "profiel bewerken" onder je weergavenaam Tik op je gebruikersnaam, bewerk deze en voer een nieuwe in. Klik op opslaan als je tevreden bent

Je Spotify-gebruikersnaam wijzigen via de app

Je Spotify naam wijzigen in de desktop app is net zo makkelijk als op mobiel, misschien zelfs makkelijker.

Klik op je profielnaam rechtsboven in de app om naar het dropdown menu te gaan. Daar klik je op profiel Klik dan gewoon op je naam en bewerk hem Klik dan op opslaan als je klaar bent

Je gebruikersnaam wijzigen op het web

De web player van Spotify is niet alleen een handige manier om naar muziek en podcasts te luisteren als je niet op je apparaat bent en je telefoon niet bij je hebt. Hij kan ook voor andere dingen gebruikt worden, zoals het veranderen van je gebruikersnaam.

Ga eerst naar de Spotify web player site en log in. Klik op je profielnaam rechtsboven in de app om naar het dropdown menu te gaan. Klik daar op profiel Klik dan gewoon op je naam en bewerk hem Klik dan op opslaan als je klaar bent

Als je wilt of moet, kun je je Spotify e-mailadres (dat je gebruikt om in te loggen) wijzigen door hier naar je account te gaan.

Geschreven door Adrian Willings.