Spotify experimenteert met ticketverkoop voor optredens

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Spotify lijkt een nieuwe zakelijke onderneming uit te proberen - de verkoop van concertkaartjes aan fans rechtstreeks voor de muziek die ze beluisteren op de streamingdienst.

Spotify heeft een nieuwe website gelanceerd, Spotify Tickets, waar het tickets lijkt te verkopen voor een aantal optredens in de VS, voor een aantal bands, waaronder Crows en Annie DiRusso.

-

De app toont al een tijdje de aanbiedingen van Ticketmaster en Eventbrite om fans op de hoogte te houden van de komende optredens van de acts waar ze naar luisteren, maar het direct verkopen van tickets is een grote verandering.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

Het is een ander teken dat Spotify op zoek is naar diversificatie van zijn inkomstenstromen in gebieden die verband houden met zijn core streaming business, zoals blijkt uit zijn recente duw in de wereld van audioboeken, die ook echte winstgevendheid bieden als je het groot kunt maken.

Deze kaartverkoop is nauwelijks een verborgen test gezien het publieke karakter van de nieuwe website, maar Spotify houdt nog steeds zijn kaarten dicht tegen de borst over de vooruitzichten van een bredere uitrol.

Een verklaring van het bedrijf aan The Hollywood Reporter luidt: "Bij Spotify testen we routinematig nieuwe producten en ideeën om onze gebruikerservaring te verbeteren. Sommige daarvan effenen uiteindelijk het pad voor onze bredere gebruikerservaring en andere dienen slechts als belangrijke learnings. Tickets.spotify.com is onze laatste test. We hebben geen verder nieuws te delen over toekomstige plannen op dit moment".

Dat bevestigt niet echt of we kunnen verwachten dat Spotify Tickets vanaf hier snel zal groeien, en het aan boord houden van giganten als Ticketmaster zal waarschijnlijk deel uitmaken van Spotify's planning op dit front.

Toch is dit een interessante stap en het zou het streaming platform kunnen helpen om meer een intrinsiek onderdeel te worden van de hele muziekindustrie, inclusief tournees, in plaats van slechts een spil aan de luisterkant van de dingen.

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Rik Henderson.