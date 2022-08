Spotify krijgt een vernieuwde home feed om ontdekking te verbeteren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Spotify heeft aangekondigd dat het een nieuw en verbeterd homescreen toevoegt dat discovery feeds bevat voor zowel muziek als podcasts.

Wanneer de update uitrolt zegt Spotify dat gebruikers twee nieuwe feeds bovenaan het beginscherm zullen zien. Dat zullen "muziek" en "podcasts & shows" zijn.

Deze feeds zijn zo ontworpen dat je er doorheen kunt scrollen en meer content kunt ontdekken. Natuurlijk worden de feeds aangepast aan je persoonlijke smaak, dus je zult nieuwe album- en afspeellijstaanbevelingen zien voor muziek en ook gepersonaliseerde podcastsuggesties.

Het lijkt erop dat het beginscherm niet al te veel verandert. Je kunt nog steeds uit twee feeds terugklikken naar de gebruikelijke weergave van je afspeellijsten, bibliotheek en aanbevelingen.

Spotify wil graag meer ontdekkingen voor zijn gebruikers aanmoedigen. In de officiële blogpost zegt het bedrijf:

"Spotify's Home is een go-to plek om nieuwe aanbevelingen te vinden en recente favorieten opnieuw te bekijken. En met een aankomende update voor Home krijgen gebruikers een toegangspoort tot geweldige content waar ze van zullen houden - van beproefde afspeellijsten tot nieuwe artiesten en tot nadenken stemmende podcasts. "

Het bedrijf zegt dat de update deze week wordt uitgerold naar Android-smartphones en "binnenkort" beschikbaar zal zijn op iOS.

Geschreven door Adrian Willings.