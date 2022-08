Spotify statistieken: De beste manieren om je Spotify-luistergegevens te analyseren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn verschillende tools die je kunt gebruiken om je Spotify statistieken op te vragen en een schat aan informatie te ontdekken over je Spotify luistergewoontes.

Als je net als wij bent, dan heb je waarschijnlijk de gegevens die elk jaar uit de muziek app komen met Spotify Wrapped gezien en geliefd gemaakt, maar er zijn andere manieren om statistieken uit Spotify te halen zonder te hoeven wachten op een specifieke tijd van het jaar.

Als je graag je luistergewoonten wilt analyseren en bijvoorbeeld wilt weten naar wie je het meest luistert, wat je meest obscure album is of hoe vaak je naar je favoriete nummers hebt geluisterd, volg dan onze gids.

Natuurlijk is Spotify zelf een van de makkelijkste manieren om toegang te krijgen tot een aantal van je recente luistergegevens. Je kunt de officiële desktop app gebruiken om gemakkelijk toegang te krijgen tot je recente geschiedenis. Om dit te doen:

Open de Spotify app en klik op je profiel icoon rechtsboven in de app Klik in het menu op profiel Scroll hier doorheen om de top artiesten en tracks van de maand te zien

Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou, dus het is niet handig als je specifieke statistieken met andere mensen wilt delen, maar het is een goede manier om gemakkelijk die oorworm te vinden waarvan je de naam niet meer weet.

Stats for Spotify is een gebruiksvriendelijke website waarmee je de Spotify-gegevens in één oogopslag kunt zien. Je kunt er gemakkelijk verschillende dingen mee controleren over je luistergewoonten, zoals topnummers, topartiesten, topgenres en ook je meest recent afgespeelde nummers.

Je kunt de gegevens ook aanpassen om ze over verschillende tijdsperiodes te tonen. Bijvoorbeeld, alleen de laatste vier weken van top nummers of de laatste zes maanden of alle tijd.

Het creëert geen mooie grafieken, maar het is een mooie snelle manier om je Spotify gegevens te analyseren met slechts een paar klikken.

Opgemerkt moet worden dat de site niet verbonden is aan Spotify en dat je eerst toestemming moet geven voor toegang tot je gegevens. Je kunt apps als deze waartoe je toegang hebt gegeven echter verwijderen door simpelweg naar de app-sectie van je Spotify-account te gaan.

Als je Spotify-gegevens op je telefoon wilt zien, dan kan dat ook. Stats.fm is een app die je kunt downloaden in de App Store of via Google Play.

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 2 februari 2022 Pocket-lint daily is een dagelijkse technische nieuwsbrief samengesteld door Stuart Miles, de oprichter van Pocket-lint. Ontdek hoe u het elke ochtend

Net als andere externe apps in deze lijst moet je Stats FM toegang geven tot je Spotify-account om toegang te krijgen tot de gegevens, maar als je dat eenmaal hebt gedaan kun je Spotify-statistieken in een oogopslag zien, inclusief je favoriete nummers, artiesten en albums aller tijden, de laatste vier weken of de laatste zes maanden.

Klik op een specifiek iets en je kunt ook meer gegevens krijgen. Als je bijvoorbeeld op een nummer klikt, kun je zien hoe het zich verhoudt tot je andere gestreamde nummers, andere mensen zien die er regelmatig naar luisteren en zelfs de "audiokenmerken" van nummers te weten komen.

De app is ook handig, want je kunt door de gegevens scrollen en vervolgens klikken om het nummer, album of artiest op Spotify zelf te openen. Sommige dingen zijn vergrendeld achter een premium betaalmuur, maar het is slechts een kleine eenmalige betaling voor toegang tot alle gegevens.

Als je niet tevreden bent met saaie grafieken en liever een beetje pit in je Spotify-statistieken hebt, hoef je niet verder te kijken dan How Bad Is Your Streaming Music. Dit is een app die beweert te worden aangedreven door AI en neemt een kijkje in uw luistergewoonten alvorens u te beoordelen op amusante manieren.

Het is maf en grappig en zeker een kijkje waard als je wilt grinniken.

Moodify is iets anders. Als je echt iets wilt doen met je gegevens, in plaats van alleen maar naar grafieken te kijken, dan is dit een interessant programma omdat het het huidige nummer waar je naar luistert gebruikt en op basis daarvan een volledig nieuwe afspeellijst maakt.

Moodify zegt dat het AI gebruikt om deze afspeellijsten te maken en we moeten zeggen dat de resultaten behoorlijk indrukwekkend zijn. Om toegang te krijgen tot Moodify hoef je alleen maar naar de site te gaan, in te loggen op Spotify en vervolgens een nummer op Spotify zelf af te spelen. Moodify zal dan een afspeellijst aanbevelen die je vervolgens aan je account kunt toevoegen om te beluisteren wanneer je maar wilt.

Spotify heeft veel gegevens over het soort nummers waar je naar luistert. Als muziek een passie is, heb je je misschien afgevraagd of je vrienden dezelfde smaak hebben. MusicTaste.Space is interessant omdat het je in staat stelt je Spotify-gewoonten te vergelijken met die van andere gebruikers. Dit is ideaal als je wilt zien of er een overlap is in jouw luistergewoonten met die van een vriend.

Je moet je allebei aanmelden bij Spotify via de account en een link delen om toegang te krijgen tot de gegevens, maar het is een leuke tool om iets anders te doen met de standaard Spotify-statistieken.

Deze apps hebben meestal allemaal toegang nodig tot je Spotify account om je toegang te geven tot de gegevens. Als je klaar bent en je wilt niet dat de apps toegang blijven houden dan kun je eenvoudig de permissies verwijderen.

Ga naar de Spotify website en log in

Ga naar je accountinstellingen door rechtsboven op je profielfoto te klikken

Scroll naar beneden naar "apps

Selecteer vervolgens "verwijder toegang" op alles wat je niet meer wilt gebruiken

Geschreven door Adrian Willings.