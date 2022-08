Spotify scheidt Shuffle en Play knoppen voor premium gebruikers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Spotify scheidt de afspeel- en shuffle-knoppen bovenaan playlists en artiestenpagina's, maar alleen als je een betalende klant bent.

Op dit moment zien de meeste gebruikers een gecombineerde play- en shuffle-knop, wat een beetje verwarrend kan zijn, dus de verandering is heel logisch.

De update wordt de komende weken wereldwijd uitgerold met als doel de keuze veel duidelijker en eenvoudiger te maken.

"Met deze nieuwe verandering kun je bovenaan afspeellijsten en albums de modus kiezen die je het prettigst vindt en luisteren zoals jij dat wilt."

"Of je nu houdt van het plezier van het onverwachte met de Shuffle-modus, of liever op volgorde naar deuntjes luistert door simpelweg op Play te drukken, Spotify heeft je gedekt," schreef het merk in een blogpost.

De verandering zal aanwezig zijn op zowel iOS- als Android-versies van de app voor Premium-abonnees, maar het klinkt alsof gratis gebruikers het zonder zullen moeten stellen.

Artiesten hebben in de loop der jaren hun frustratie geuit over Spotify's shuffling obsessie, en het leidde ertoe dat de dienst een standaard play knop op album pagina's liet zien.

Nu heb je de controle over playlists, albums en artiestenfeeds. Misschien wel zoals het altijd al had moeten zijn.

"Vanaf het moment dat je op Spotify op play drukt, bepaal jij hoe je je favoriete afspeellijsten of dat nieuwe album waar je door geobsedeerd bent, wilt horen", aldus Spotify.

Geschreven door Luke Baker.