(Pocket-lint) - Spotify is een Community-functie aan het testen voor mobiel, waarmee gebruikers eindelijk kunnen zien waar hun vrienden naar luisteren via de telefoon/tablet-app.

Tot nu toe was de enige manier om te zien wat je Spotify of Facebook vrienden aan het luisteren zijn via de desktop app, dankzij de Friends Activity bar, maar nu lijkt het erop dat je binnenkort een soortgelijke functionaliteit ook op mobiel zou kunnen hebben.

De functie is tot nu toe alleen in de vroege testfase, maar werd werkend gespot door Twitter-gebruiker Chris Messina.

Spotify heeft een nieuwe Community Hub om te zien waar je vrienden live naar luisteren en welke playlists ze onlangs hebben geüpdatet.



Spotify bevestigde de tests ook aan TechCrunch.

De functie lijkt op dit moment niet bijzonder stabiel of functioneel, wat de reden is dat het niet op grote schaal beschikbaar is voor alle Spotify-gebruikers op iOS of Android.

TechCrunch meldt echter ook dat je de Community Hub zelf kunt bekijken door "spotify.community" in te typen in de adresbalk van Safari op een iOS-apparaat.

We zullen je laten weten of en wanneer Spotify van plan is om het op grotere schaal uit te rollen.

