Spotify's volgende grote duw is in audioboeken

(Pocket-lint) - Spotify heeft in het kader van zijn aankondigingen voor de investeerdersdag van 2022 overduidelijk gemaakt dat het zich op grote schaal op de markt voor audioboeken richt.

De discussie volgt op de overname van Findaway door Spotify, een platform dat makers in staat stelt hun eigen audioboeken rechtstreeks te distribueren, maar het lijkt erop dat de ambities van Spotify verder reiken dan alleen dat.

Interessant is dat verschillende sprekers van Spotify hebben bevestigd dat het model dat ze in gedachten hebben nog steeds "Freemium" is, net als de basis muziek streaming, dus gebruikers zouden in theorie toegang kunnen krijgen tot boeken met reclameblokken zonder te betalen.

Dat is zo'n beetje het tegenovergestelde van hoe het werkt op een bestaand platform als Audible, maar het zou een interessante verstoring kunnen zijn in een markt vol verrassend dure audioboeken.

Een deel van de aantrekkingskracht voor Spotify is dat audioboeken blijkbaar goed zijn voor de helft van de totale boekenmarkt in termen van inkomsten, dus er is zeker een stuk van de taart uit te snijden als het kan vasthouden aan de landing.

U kunt veel meer details lezen van Spotify over het initiatief dankzij de post met de update, en het is verrassend openhartig en technisch. Hoe lang het zal duren voor Spotify daadwerkelijk een aantal boeken voor de mensen kan krijgen, zal nog moeten blijken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.