(Pocket-lint) - We houden van onze Spotify afspeellijsten, ze dienen als uitstekende metgezellen of we nu rijden, het huishouden doen, naar de sportschool gaan of lekker chillen na een lange dag.

Maar soms is er een serieus probleem met de snelheid en motiveertDust in the Wind ons niet echt om een nieuw persoonlijk record te halen.

Nou, het blijkt dat het sorteren van een afspeellijst op BPM eigenlijk heel eenvoudig is - je kunt zelfs nummers uitfilteren die boven of onder een bepaalde BPM zitten. Het is een geweldig hulpmiddel om tot je beschikking te hebben, waardoor de perfecte vibe curatie zo eenvoudig is als een paar klikken.

Hier zie je hoe het werkt:

Om te beginnen heb je een afspeellijst nodig om te sorteren. Dit kan er een zijn die je al hebt gemaakt of een gloednieuwe, in beide gevallen zullen onze resultaten worden uitgevoerd als een extra afspeellijst aan het einde.

Wij hebben een gigantische afspeellijst met de naam 'Good stuff I stumbled across' - en zoals je misschien al raadt, dient die als een soort dumpplaats voor nummers die we leuk vinden, in een veelheid van genres, stemmingen en snelheden. Het is de perfecte afspeellijst om te filteren op BPM, zodat we een snelle versie kunnen maken, een langzame, of zelfs een die geleidelijk verandert naarmate de afspeellijst vordert.

In dit voorbeeld maken we een upbeat afspeellijst die ideaal is om te trainen. We willen dus nummers met meer dan 100 beats per minuut.

Helaas is deze functionaliteit nog niet ingebouwd in de Spotify app, dus moeten we een externe website bezoeken om te sorteren. Ga naar de website van Sort Your Music.

Log vervolgens in met je Spotify account door op de 'Login met Spotify' knop te klikken.

Je zou dan een lijst van je gemaakte en opgeslagen afspeellijsten moeten zien, en je kunt de lijst kiezen die je wilt sorteren.

Nu zou je alle nummers in je gekozen afspeellijst moeten kunnen zien, en je hebt een heleboel meer opties dan normaal als het gaat om het sorteren ervan. Deze extra opties zijn Energie, dat aangeeft hoe energiek een nummer is, Dansbaarheid, hoe makkelijk het is om op te dansen en Valantie, dat aangeeft hoe blij of verdrietig een nummer klinkt. Nuttige dingen!

Natuurlijk zijn we hier voor de BPM, en handig hebben we twee vakjes bovenaan de pagina waarmee we een minimum en een maximum BPM kunnen instellen. We hebben 100 gekozen als minimum BPM en 200 als maximum, en we hebben het vinkje bij verdubbelde BPM uit gezet.

We hebben ook beslist om de afspeellijst te rangschikken volgens afnemende dansbaarheid, aangezien de regelmatige beats een goede trainingsmetgezel zouden moeten zijn, en er is geen kans dat we het einde van deze gigantische afspeellijst in één sessie halen.

Als je tevreden bent, klik je op 'Opslaan als nieuwe afspeellijst' in de rechterbovenhoek.

In je Spotify app zou je, als bij toverslag, je nieuw aangemaakte afspeellijst moeten zien. Hij krijgt automatisch een naam als 'X playlist sorted by decreasing X', maar je kunt hem naar wens hernoemen en de tracks die je niet wilt hebben verwijderen.

En daar heb je het, het is misschien niet zo naadloos als met de rechtermuisknop klikken op een afspeellijst, maar het is echt een handig hulpmiddel en we denken dat het zeker de extra stappen waard is.

Geschreven door Luke Baker.