(Pocket-lint) - Toen Spotify in 2020 de podcast van Joe Rogan naar het platform bracht, was onderdeel van de deal dat luisteraars de videopodcast ook op Spotify zouden kunnen bekijken.

Het duurde even om de ervaring glad te strijken, maar in oktober 2021 begon het platform de videopodcastfunctie open te stellen voor andere makers, zoals Philip DeFranco en Jasmine Chiswell.

Nu brengt Spotify de videopodcasting-functionaliteit naar alle makers in de VS, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië en het Verenigd Koninkrijk.

Spotify zegt dat makers straks net zo makkelijk videopodcasts kunnen indienen via Anchor als dat ze audiocontent publiceren.

De videopodcasts zijn 'backgroundable', wat betekent dat luisteraars achterover kunnen leunen en de content bekijken of hun scherm kunnen vergrendelen en verder luisteren zonder naar de videofeed te kijken.

Naast de videopodcastfunctionaliteit heeft Spotify tal van nieuwe functies gelanceerd, waaronder de mogelijkheid om videopodcasts op andere platforms te embedden en een tool om podcasts met alleen audio in bulk te vervangen door hun video-tegenhangers. Je kunt alle nieuwe functies hier bekijken.

In een blogpost waarin Spotify de functies aankondigt, zegt het bedrijf: "Met deze nieuwste uitbreiding blijven we videopodcasts een geweldige ervaring maken voor makers, zodat ze een nieuw wereldwijd publiek kunnen bereiken, zelf kunnen bepalen hoe ze hun content te gelde maken en op nieuwe manieren met hun fans kunnen communiceren. Er liggen enorme kansen voor videopodcasts op Spotify, en we kunnen niet wachten om te zien wat de makers te bieden hebben."

Geschreven door Luke Baker.