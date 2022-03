Spotify maakt het voor jou gemakkelijker om Podcasts te ontdekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens sommige rapporten lijkt Spotify een nieuwe TikTok -stijl voor het ontdekken van podcasts te testen, waardoor je gemakkelijker nieuwe dingen kunt vinden om naar te luisteren.

Spotify is al een populair platform voor het vinden en beluisteren van podcasts, nu probeert het bedrijf er nog beter in te worden.

Sommige gebruikers zijn naar Twitter gegaan om te melden dat ze een nieuwe sectie Podcasts onder aan de app hebben gezien, waar je normaal gesproken je bibliotheek- en startknoppen zou vinden. Van daaruit kun je vervolgens klikken om een TikTok-stijl van podcast-ontdekking te krijgen, waarmee je enkele willekeurige podcasts kunt proeven door er gewoon doorheen te vegen.

Zoals je aan deze Tweet kunt zien, lijkt het ontwerp door willekeurige podcasts te bladeren en bevat het zelfs automatische bijschriften om je interesse te wekken.

Dit lijkt vergelijkbaar met de video-ontdekkingsfunctie die eind 2021 in de app werd getest. Helaas lijkt de nieuwe ervaring zich op dit moment net in een testfase te bevinden en niet voor iedereen toegankelijk. Zoals met al deze dingen, kunnen we niet zeggen of we in de toekomst een bredere uitrol zullen zien of dat het slechts een test is die Spotify vervolgens zal verlaten.

Er is op dit moment zeker geen officieel woord van Spotify, dus we zullen moeten afwachten.

Geschreven door Adrian Willings.