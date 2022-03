Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mogelijk in een poging om critici en wetgevers tevreden te stellen, is Google een pilot gestart waarin het een "klein aantal" ontwikkelaars toestaat een betalingssysteem aan te bieden naast dat van Google.

Spotify gaat als eerste app meedoen en heeft zelfs een "meerjarige overeenkomst" met Google aangekondigd. Dat betekent dat het het Google Play-factureringssysteem zal aanbieden, evenals een secundaire keuze op zich.

"Gebruikers die Spotify van de Google Play Store hebben gedownload, krijgen de keuze om te betalen met het betalingssysteem van Spotify of met Google Play Billing", aldus Spotify in een verklaring . "Voor het eerst zullen deze twee opties naast elkaar in de app leven. Dit geeft iedereen de vrijheid om zich te abonneren en aankopen te doen met de betalingsoptie van hun keuze rechtstreeks in de Spotify-app."

Hoewel het onduidelijk is hoe dit van invloed zal zijn op de kosten die Google in rekening brengt voor aankopen in de Spotify-app met behulp van Google Play, zei Google dat de pilot het zal helpen begrijpen "of en hoe facturering door gebruikerskeuze werkt voor gebruikers in verschillende landen en voor ontwikkelaars". Google zei ook in een verklaring aan de media dat het ernaar streeft om "pilotontwikkelaars in 2022 in belangrijke markten te laten leven met facturering naar keuze van de gebruiker".

Houd er rekening mee dat Zuid-Korea vorig jaar wetgeving heeft aangenomen die betalingssystemen van derden vereist. Als reactie hierop is Google van plan om, net als Apple, aanvullende factureringssystemen in het land toe te staan. Beide bedrijven zijn de afgelopen jaren onder vuur komen te liggen vanwege de vergoedingen die ze vragen voor aankopen op hun platforms en voor het voorkomen dat ontwikkelaars in-app-betalingssystemen van derden gebruiken.

Spotify diende zelfs in 2019 zelfs een antitrustklacht in tegen Apple. Het bedrijf nam aanstoot aan de 30 procent korting die Apple neemt op abonnementen die via de App Store zijn afgesloten. En nu werkt het samen met Google en zijn product- en engineeringteams om een nieuwe betalingservaring te bouwen die gebruikers keuzes biedt. Het is van plan het later dit jaar in landen over de hele wereld uit te rollen.

Geschreven door Maggie Tillman.