Hoe u uw Spotify-afspeellijsten naar Apple Music kunt verplaatsen

(Pocket-lint) - Wat je redenen ook zijn om van dienst te veranderen, of het nu komt omdat de artiesten de dienst verlaten, Spotify ervoor kiest om achter bepaalde podcast-hosts te staan of Apple Music die meer van de gewenste functies biedt, je kunt je muziek meenemen. Hetzelfde geldt eigenlijk als je naar een andere provider zoals YouTube Music of Tidal vertrekt. Het proces werkt over het algemeen voor alle populaire providers.

Het proces verschilt enigszins, afhankelijk van of u wilt overzetten met uw iPhone, Android-telefoon of een webbrowser. Maar ongeacht hoe u het wilt doen, er is een methode om ervoor te zorgen dat u alle afspeellijsten kunt bewaren die u jarenlang zorgvuldig hebt verzameld.

Er is echter één kanttekening: de drie services die we hebben gevonden om deze service aan te bieden, doen het niet gratis. Tenminste, niet als je een aanzienlijk aantal nummers hebt om over te schakelen.

De eenvoudigste methode om te gebruiken bij het overzetten van je afspeellijsten van Spotify naar Apple Music op je Android-telefoon is om een app genaamd Free Your Music te gebruiken. (Het is ook beschikbaar op iOS).

Het is vermeldenswaard dat Free Your Music gratis is om te proberen, maar je kunt alleen 100 nummers overzetten zonder te betalen. Als u meer dan dat wilt overdragen, moet u de premium in-app-aankoop kopen.

Het is beschikbaar als eenmalige aankoop van £ 10,99, of u kunt een driemaandelijks, jaarlijks of levenslang abonnement nemen. Welke je kiest, hangt af van of je merkt dat je het meer dan eens moet gebruiken. De eenmalige optie is alles wat je nodig hebt als je maar één grote mega-overdracht doet.

Download gratis je muziek - in de Play Store (of App Store voor iPhone) Open de app en selecteer je Bron - in dit geval 'Spotify' Log in op uw Spotify-account Selecteer je bestemming - kies 'Apple Music' Meld u nu aan met uw Apple ID Selecteer de afspeellijsten of opgeslagen albums die je wilt overzetten - tik op 'Overzetten starten'

Dit is echter niet de enige oplossing. U kunt ook onze 'on the web'-tutorial hieronder gebruiken. Het kost minder, maar is natuurlijk niet zo handig omdat je een browser nodig hebt om het te doen.

Een app die oorspronkelijk gratis was - maar dat niet meer is - heet SongShift. We hebben je al laten zien hoe je het kunt gebruiken om van Apple Music naar Spotify op de iPhone over te schakelen, en het proces is vrijwel hetzelfde, zij het omgekeerd. Er zijn verschillende abonnementsniveaus voor SongShift. U kunt £ 34,99 betalen voor levenslang gebruik, £ 4,99 per maand of £ 19,49 per jaar.

Download SongShift voor iPhone - uit de App Store Tik op de '+' om het overdrachtsproces te starten Selecteer 'Setup source' - kies nu Spotify en Album, Playlist of Song uit het pop-upmenu Kies nu de afspeellijsten die je wilt overzetten en klik op 'Gereed' Waar op het volgende scherm staat 'Maak een nieuwe afspeellijst', tik je op de groene bewerkingsknop die op een potlood lijkt Kies 'Nieuwe playlist' en selecteer Apple Music (of '+other' en dan Apple Music als die er niet is) Tik op 'doorgaan' Selecteer 'Ik ben klaar'

Nu hoeft u alleen maar te wachten tot de verwerking is voltooid en de overeenkomsten te bevestigen, en vervolgens te wachten tot de overdracht is voltooid.

Zoals vermeld, is er een handige webgebaseerde overdrachtstool. Het heet Soundiiz en is vrij eenvoudig te gebruiken. Nogmaals, het is niet gratis. Je kunt één afspeellijst overzetten zonder te betalen, maar meer en je moet je abonneren op de premiumservice voor £ 4,50 per maand. Als je het maar één keer nodig hebt, meld je dan gewoon aan en zeg het abonnement onmiddellijk op als het is afgelopen.

Ga naar Soundiiz.com - meld u aan/maak een account aan Klik op Spotify en selecteer 'Verbinden' Klik op Apple Music en selecteer 'Verbinden' Zoek 'overdracht' en klik/tik erop Kies nu wat u wilt overbrengen in het pop-upvenster Kies Spotify als bron en kies vervolgens de afspeellijsten die je wilt overzetten - klik op doorgaan Bewerk in 'Configureer uw afspeellijst' uw titel en beschrijving en klik vervolgens op 'configuratie opslaan' Kies in het volgende scherm welke nummers in die afspeellijst je wilt overzetten - klik op 'bevestigen' Kies Apple Music als bestemming

Wacht nu tot de overdracht plaatsvindt. De tijd die nodig is, hangt af van het aantal nummers dat u probeert over te zetten naar de nieuwe service.

Het goede aan al deze overdrachtsservices is dat ze vrijwel alle belangrijke muziekabonnementsservices ondersteunen. Dat omvat Tidal, Deezer, YouTube Music en vele anderen. Dus als u wilt overstappen tussen andere services, kunt u dezelfde hierboven genoemde methoden gebruiken, kies gewoon verschillende bronnen en bestemmingen.

Geschreven door Cam Bunton.