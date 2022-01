Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vorige week verwijderde Spotify de muziek van Neil Young van zijn platform nadat de ondertekenaar het bedrijf had geëist de podcast van Joe Rogan uit de catalogus te verwijderen.

Neil Young, Joni Mitchell en meer hebben hun muziek van Spotify verwijderd, terwijl anderen ook protesteren tegen het feit dat het bedrijf verkeerde informatie over de streamingdienst blijft toestaan. De belangrijkste focus waren de podcasts van Joe Rogan, waarin interviews met vaccinsceptici en verkeerde informatie als resultaat waren opgenomen.

Nu heeft Spotify aangekondigd dat het zijn al lang bestaande platformregels publiceert, zodat de regels voor iedereen duidelijk zijn, en voegt het ook een inhoudsadvies toe aan elke podcastaflevering met een discussie over COVID-19.

Spotify CEO, Daniel Ek, sprak over waarom het bedrijf niet de "... positie van inhoudscensuur" inneemt terwijl het mensen op de hoogte houdt:

"We weten dat we een cruciale rol te spelen hebben bij het ondersteunen van de expressie van creators, terwijl we deze in evenwicht houden met de veiligheid van onze gebruikers. In die rol is het belangrijk voor mij dat we niet de positie van contentcensor op ons nemen en er tegelijkertijd voor zorgen dat er regels zijn en gevolgen hebben voor degenen die ze overtreden."

Het resultaat is dat deze makers nog steeds vrij zijn om hun mening te uiten, terwijl, als die meningen een discussie over COVID-19 bevatten, er labels zullen zijn om luisteraars te wijzen op Spotify's speciale COVID-19 Hub . Die hub zou een bron zijn van gegevensgestuurde feiten en de nieuwste informatie van vertrouwde "wetenschappers, artsen, academici en volksgezondheidsautoriteiten over de hele wereld".

De inhoud blijft dus, maar luisteraars kunnen in ieder geval ook duidelijk op de hoogte blijven.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

Geschreven door Adrian Willings.