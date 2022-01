Spotify verwijdert Neil Young-nummers over Joe Rogan anti-vax rij

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Spotify heeft bevestigd dat het begint met het verwijderen van nummers uit de catalogus van Neil Young uit zijn service nadat de zanger eerder deze week een ultimatum had gesteld aan de streaminggigant.

Hij eiste dat het platform stelling zou nemen tegen Joe Rogan, de grootste podcaster, vanwege zijn patroon van het herhaaldelijk verspreiden van verkeerde informatie over de COVID-19-pandemie en zijn vaccins.

Young zei: "Ze kunnen Rogan of Young hebben. Niet beide.", en het lijkt erop dat Spotify vrij snel zijn keuze heeft gemaakt. Het verwijdert nu nummers, hoewel het zei te hopen dat Young snel terug zal keren naar het platform.

Dat lijkt onwaarschijnlijk terwijl The Joe Rogan Experience nog steeds de gouden podcastgans van Spotify is - een waarvoor iets meer dan een jaar geleden $ 100 miljoen werd betaald. Het trekt naar verluidt elke maand 200 miljoen luisteraars, een serieus aantal gebruikers.

Young heeft zijn platenlabel, Reprise Records, dat eigendom is van Warner Bros., bedankt voor zijn bereidheid om de slag te slaan op wat volgens hem ongeveer 60 procent van zijn streamingcijfers is.

In zijn eigen verdediging heeft Spotify gezegd dat het "gedetailleerd inhoudsbeleid heeft ingevoerd en meer dan 20.000 podcastafleveringen met betrekking tot Covid heeft verwijderd sinds het begin van de pandemie." Dat gezegd hebbende, lijkt het opvallend terughoudend om Rogan hierover te censureren.

De grote vraag in de toekomst is of Young's boycot van de service andere grote namen in de muziek heeft doen opkijken - als meer artiesten bezwaar gaan maken tegen Spotify's belangrijkste man in podcasts, zou de vergelijking een beetje ingewikkelder kunnen worden voor de streamingdienst .

Geschreven door Max Freeman-Mills.