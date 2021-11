Spotify doodt Car View maar belooft iets beters

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Muziek en rijden gaan hand in hand, we durven zelfs te stellen dat de auto een van de belangrijkste plekken is waar mensen naar muziek luisteren.

Spotify weet dit en biedt al jaren een Car View-modus , waarbij gebruikers grote knoppen hebben waarmee ze onderweg gemakkelijk en veilig muziek kunnen selecteren. Helaas lijkt het erop dat Spotify de functie heeft uitgeschakeld en dat mensen begrijpelijkerwijs boos zijn.

In een thread op de communityforums van Spotify klagen gebruikers dat Car View niet langer wordt weergegeven in de app-instellingen. De app toont nu zijn standaardweergave, wat er ook gebeurt. Een forummoderator bevestigde dat de functie in wezen dood is.

"We kunnen bevestigen dat we de autoweergavefunctie stopzetten. Dit betekent echter niet dat we de manier waarop onze gebruikers naar Spotify luisteren tijdens het rijden niet willen verbeteren. Integendeel, we zijn actief bezig met het verkennen van een aantal nieuwe manieren om de beste luisterervaring in de auto te bieden. Beschouw het terugtrekken van autoweergave als iets dat moet gebeuren om plaats te maken voor nieuwe innovaties die op de markt komen."

U herinnert zich misschien dat Spotify eerder dit jaar zijn Car Thing- accessoire lanceerde, wat een manier is waarop gebruikers hun deuntjes gemakkelijker kunnen bedienen tijdens het rijden. Hoe geweldig het ook is, het is nog niet buiten de VS gelanceerd en gebruikers een apparaat van $ 80 laten kopen om functies uit te voeren die ooit in de app beschikbaar waren, zal klanten duidelijk irriteren.

De thread bood enkele oplossingen, zoals het gebruik van Google Assistant of Siri om Spotify in de auto te bedienen, maar waarom ze Car View moesten verwijderen, is onduidelijk. Je zou verwachten dat Spotify de huidige Car View-optie zou kunnen laten staan terwijl hij werkt aan de vervanging ervan.

Op dit moment weten we niet hoe Spotify van plan is om "de ervaring te verbeteren", maar we hopen dat ze het eerder dan later zullen doen.

