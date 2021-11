Spotify test een video Discovery-functie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Spotify een nieuwe Discover-functie aan het testen is, waarbij sommige gebruikers de videofeed in TikTok- stijl in de Spotify-app zien.

Volgens sommige rapporten zien gebruikers scrollbare verticale videos in de app als onderdeel van een nieuwe gebruikersinterface voor de app die een knop Ontdekken onderaan bevat naast je bibliotheek-, zoek- en startknoppen.

Deze test werd gespot door productontwerper Chris Messina, die de extra knop zag bij het gebruik van de bètaversie van de Spotify-app:

Niet alleen dat, @Spotify Discover is in feite een uitgeklede versie van een TikTok-achtige feed van verticale muziekvideos (waarschijnlijk met behulp van hun canvasformaat) die je leuk vindt of overslaat. #NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl — Messina.eth (@chrismessina) 24 november 2021

Wanneer op die knop wordt geklikt, wordt een korte muziekvideo op volledig scherm gestart die lijkt op fragmenten van officiële muziekvideos van verschillende artiesten. Het systeem zal redelijk bekend zijn bij iedereen die TikTok en andere soortgelijke videosystemen al heeft gebruikt, omdat een opwaartse en neerwaartse beweging zal veranderen tussen de aangeboden videos en gebruikers meer inhoud vinden om te bekijken.

Zoals we al weten, is Discover het Spotify-systeem om gebruikers te helpen nieuwe muziek te vinden die lijkt op hun huidige smaak, dus deze nieuwe videomodus is daar gewoon een uitbreiding van. Het is momenteel echter slechts een test en er is geen woord over of het officieel zal worden.