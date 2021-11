Hoe realtime songteksten in Spotify te zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Spotify heeft aangekondigd dat het realtime songteksten wereldwijd uitrolt. Voorheen bood het alleen teksten aan in bepaalde landen.

Hier leest u hoe u songteksten in Spotify kunt vinden en zelfs delen.

Spotify zei dat songteksten beschikbaar zullen zijn in de "meerderheid" van zijn muziekbibliotheek. Musixmatch , dat beweert songteksten te hebben voor "meer dan 8 miljoen" deuntjes, drijft Spotifys realtime songtekstfunctie aan. Spotify werkte voor het eerst samen met Musixmatch in 2016 om songteksten op een beperktere basis aan te bieden.

Songteksten in Spotify zijn toegankelijk op vrijwel elk platform, inclusief iOS, Android, desktopcomputers, gameconsoles en smart-tvs.

Beste iPad-apps: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 18 November 2021

Open de nieuwste versie van de mobiele Spotify-app. Tik op de "Now Playing View" van een nummer. Veeg tijdens het luisteren omhoog vanaf de onderkant van het scherm. Je ziet songteksten die in realtime scrollen. Tik op de knop Delen onder aan het songtekstscherm om te delen. Selecteer vervolgens de songtekst die je wilt delen.

U kunt ook selecteren waar u het wilt delen.

Open de nieuwste versie van de Spotify desktop-app. Klik in de balk "Now Playing" op het microfoonpictogram. Je ziet dan songteksten die in realtime scrollen.

Open de nieuwste versie van de Spotify TV-app. Open de "Now Playing View" van een nummer. Ga naar de hoek naar de "lyrics-knop" en selecteer of je Lyrics wilt inschakelen. Eenmaal ingeschakeld, zie je de songtekst in de "Now Playing"-weergave.

Nee. De songtekstfunctie van Spotify is beschikbaar voor zowel gratis als premium luisteraars.

Spotify biedt al lang een "Behind the Lyrics" aan via een samenwerking met Genius. Het is beschikbaar in sommige markten, zoals Japan, en geeft voornamelijk achtergrondinformatie over liedjes weer. Maar met de wereldwijde uitrol van songteksten, vertelde Spotify aan TechCrunch dat het zijn "Behind the Lyrics" -functie sluit.

Bekijk de gids van Pocket-lint op Spotify voor meer informatie over de muziekstreamingservice, inclusief hoe het werkt en hoeveel het kost.