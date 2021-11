Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Audioboek-liefhebbendeSpotify- abonnees hebben vandaag misschien reden om te vieren. Een nieuwe aanwinst duidt erop dat Spotify een eigen audioboekbibliotheek uitbouwt.

De muziekstreaminggigant heeft een bedrijf overgenomen met de naam Findaway , met een platform dat meer dan 325.000 audioboeken host. Het in Ohio gevestigde bedrijf heeft partnerschappen met veel grote retailers, waaronder Amazon en Apple , evenals zijn eigen tools voor makers van audioboeken.

Het is niet duidelijk gemaakt wat de plannen van Spotify zijn met de nieuwste aanwinst, maar we vermoeden dat er veel meer audioboekinhoud naar Spotify zal komen.

Begin 2020, aan het begin van de pandemie, experimenteerde Spotify door een handvol boeken in het publieke domein toe te voegen, verteld door beroemdheden, samen met de eersteHarry Potter- roman.

Destijds gaf Spotify geen commentaar op de vraag of er een grotere bibliotheek met audioboeken beschikbaar zou komen. In plaats daarvan te stellen dat het veel tests uitvoert, sommige alleen om te leren, in plaats van iets dat onderdeel wordt van het product. Sindsdien hebben we geen activiteit in de ruimte gezien.

Er zijn overeenkomsten met de manier waarop Spotify zijn overstap naar podcasts heeft aangepakt . Het merk begon met een aantal acquisities om zijn catalogus en creatietools te versterken voorafgaand aan de volledige uitrol.

Het is te vroeg om iets definitiefs te zeggen, maar het ziet er zeker goed uit voor enthousiaste luisteraars van audioboeken.

