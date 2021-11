Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Spotify heeft het een stuk makkelijker gemaakt om iemand te blokkeren, zoals een ex of iemand die je niet wilt stalken. Voorheen moest je contact opnemen met de klantenservice van Spotify om een andere gebruiker te blokkeren. Maar nu kunt u de klus zelf rechtstreeks in de Spotify-app klaren.

De nieuwe functie voor direct blokkeren van Spotify wordt momenteel voor alle gebruikers uitgerold. Dit is hoe het werkt.

Om iemand op Spotify te blokkeren, opent u de nieuwste versie van de Spotify-app vanaf een desktop of uw mobiele apparaat en volgt u deze stappen:

Bezoek het profiel van de gebruiker. Klik op de knop. Selecteer "Blokkeren" (op desktop) of "Gebruiker blokkeren" (op mobiel).

Dat is het! Merk op dat er een optie "Deblokkeren" is, mocht je die ooit willen gebruiken.

Spotify zei dat de nieuwe blokkeerfunctie deel uitmaakt van zijn doel om een veilige omgeving te creëren voor gebruikers om naar hun muziek en podcasts te luisteren. Wanneer u een andere gebruiker op Spotify blokkeert, heeft die persoon geen toegang meer tot uw pagina, openbare afspeellijsten of uw luisteractiviteit. Spotify is misschien niet de eerste app die in je opkomt als je denkt aan het blokkeren van gebruikers, maar het is belangrijk dat mensen volledige controle hebben over hun privacy en gegevens online.

