Dancefans juichen: Spotify introduceert DJ Mixes

(Pocket-lint) - Dancefans verheugen zich: Spotify heeft DJ Mixes geïntroduceerd, een plek op het platform waar artiesten gemengde muziek kunnen uploaden, niet alleen afspeellijsten, zodat fans kunnen streamen.

De lancering op 29 september 2021 bevat promotionele mixen van Noisia, MOTi, Shingo Nakamara, Adam Beyer en AmyElle.

Bij de lancering hebben alleen degenen in het VK, Ierland, Nederland, Japan, Indonesië, de Filippijnen, Australië en Nieuw-Zeeland toegang tot de DJ Mixes-microsite .

Er is echter schijnbaar een bug met naadloos afspelen — aangezien gapless geen volledig vloeiende overgang biedt — dus ik hoop dat dit pronto wordt opgelost.

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat DJ-mixen op Spotify terechtkomen: er zijn tal van voorbeelden van continue mixen van oudere cd-albums op het platform of via podcasts, maar zelden in een track-by-track-formaat.

Velen zullen gemerkt hebben dat continue mixen van recentere jaren - zeg maar die op compilatiealbums van dancelabels - niet zijn geüpload naar Spotify, dus deze nieuwe DJ Mixes-functie zou labels een manier kunnen bieden om dergelijke inhoud te verspreiden.

Hoewel we enthousiast zijn over het vooruitzicht van DJ Mixes en wat dit kan opleveren voor fans van dancemuziek, roept het ook vragen op. Verandert dit het betalingsmodel van Spotify - delen artiesten, labels en djs een mix van inkomsten? Is de gefaseerde uitrol te wijten aan testen, met meer landen in de toekomst, of heeft dit te maken met een probleem met het aftekenen van labels? Is er een controleproces voor DJ Mix-uploads om te voorkomen dat niet-uitgebrachte/niet-geclearde tracks in een mix sluipen? - een probleem dat Beatport had met zijn (sinds lang verdwenen) mixdownloads-gebied.

We hebben contact opgenomen met Spotify om deze punten op te vragen. In de tussentijd kunt u echter een beetje Shingo Nakamara gebruiken om uw werkdag des te vrolijker te maken. Elke dag is een vrijdag.