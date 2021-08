Spotify voegt binnenkort offline luisteren naar Wear OS toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Goed nieuws voor degenen onder ons met een Wear OS-smartwatch, aangezien Spotify werkt aan een update waarmee je nummers en podcasts rechtstreeks naar je horloge kunt downloaden.

Samsung steelt misschien de show met de lancering van zijn nieuwe opvouwbare telefoons en de Galaxy Watch 4 , maar andere bedrijven proberen Wear OS ook aantrekkelijker te maken.

Spotify werkt momenteel aan een update (beschikbaar in "de komende weken") waarmee gebruikers rechtstreeks vanaf hun smartwatch naar hun favoriete podcasts, afspeellijsten en meer kunnen luisteren.

Dit betekent dat je die deuntjes ook rechtstreeks naar je smartwatch kunt downloaden en je telefoon niet nodig hebt om dit te doen. Dit is natuurlijk ideaal voor hardlopers en degenen die graag hun telefoon achterlaten maar toch toegang hebben tot muziek.

Pixel 6, Nintendo Switch OLED hands-on en meer - Pocket-lint Podcast 115 Door Rik Henderson · 12 August 2021

Premium Spotify-abonnees kunnen downloaden voor offline luisteren, terwijl gratis Spotify-gebruikers beperkt zijn tot het luisteren naar een shuffle-modus en nog steeds een internetverbinding nodig hebben terwijl ze onderweg zijn.

De andere leuke toevoeging aan deze update is dat gebruikers rechtstreeks vanaf hun smartwatch kunnen downloaden in plaats van via hun telefoon.

Spotify zegt dat dit de downloadstappen zijn zodra de update is gestart.

Zoek de muziek of podcast die je wilt downloaden via je smartwatch Klik op "downloaden om te kijken" in de opties Wacht Je zou dan een kleine groene pijl moeten zien om je te laten weten wanneer het klaar is Plug in en ga jammen

Deze verbeterde gebruikerservaring komt ook samen met een update waarmee je ook meer dingen vanaf je horloge kunt bedienen. Spotify zegt dat je nu Spotify-weergave op draadloze luidsprekers en andere Spotify Connect kunt bedienen via bedieningselementen op je smartwatch. Netjes toch?