(Pocket-lint) - Spotify heeft stilletjes een Clubhouse-achtige social audio-app uitgebracht. Greenroom genaamd, het is beschikbaar voor iOS- en Android-apparaten . Het stelt gebruikers in principe in staat om live gesprekken te hosten. Spotify maakt geen grote deal over de lancering van zijn nieuwe app, behalve het publiceren van een blogpost.

De app, die het klassieke groen-zwarte ontwerp van Spotify heeft, is gebouwd op Locker Room, dat Betty Labs in het voorjaar heeft gemaakt en Spotify heeft overgenomen. Hoewel die app gericht was op sport, zal Greenroom gesprekken over verschillende onderwerpen mogelijk maken, van sport tot muziek tot cultuur. Functies omvatten de mogelijkheid om naar aankomende kamers te zoeken, deel te nemen aan kamers en zelfs een kamer te maken, evenals native opname, zodat gebruikers gesprekken kunnen opslaan en deze als podcasts kunnen distribueren. Er zijn ook chatbedieningen bij de lancering.

Als je geïnteresseerd bent, kun je je aanmelden met je Spotify-login, hoewel het niet verplicht is om de app te gebruiken. Wanneer u zich aanmeldt, wordt u gevraagd om uw interesses te selecteren, inclusief favoriete muziekgenres en sportteams, vermoedelijk zodat relevante kamers en live gesprekken kunnen worden weergegeven waaraan u mogelijk wilt deelnemen.

Als onderdeel van de lancering van Greenroom kondigt Spotify een makersfonds aan, hoewel het weinig details biedt. Mensen in Greenroom zullen waarschijnlijk worden betaald op basis van hoe populair hun kamers zijn en hun betrokkenheid. Het is nog niet bekend hoeveel Spotify makers zal bieden, maar je kunt je hier aanmelden voor meer informatie.

Sociale audio wordt duidelijk een van de belangrijkste trends van 2021. Sinds Clubhouse op het toneel verscheen en een onmisbare sociale app werd (ondanks dat het alleen op uitnodiging was), heeft Twitter Spaces gelanceerd , Facebook deed Live Audio Rooms en zelfs Slack, LinkedIn, Reddit en Discord bouwen allemaal vergelijkbare ervaringen.

