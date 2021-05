Spotify kondigt offline muziek-, afspeellijst- en podcastdownloads aan op Apple Watch

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met Spotify kun je nu muziek downloaden naar Apple Watch. Er is duidelijk een beweging gaande in de manier waarop Apple omgaat met muziekdiensten van derden op Apple Watch, aangezien Deezer onlangs ook downloads aankondigde.

Als je nu een Spotify-gebruiker bent, heb je je telefoon niet langer nodig om offline naar muziek te luisteren - perfect voor degenen onder ons die van de Apple Watch houden maar Spotify gebruiken in plaats van Apple Music.

Spotify zegt dat de functie "sterk gevraagd" is en de gelijkwaardige voorziening werd eerder deze week ook aangekondigd voor Wear OS .

De nieuwe Spotify-app op Apple Watch wordt de komende weken voor alle gebruikers wereldwijd uitgerold, zegt Spotify. Je hebt Apple Watch Series 3 of hoger nodig, met watchOS 6.0 of hoger (hoewel Spotify 7.1 + = of hoger aanbeveelt).

Tot voor kort was de enige manier om muziek naar het horloge te downloaden via Apples eigen Music-app, ofwel via de Apple Music-streamingdienst, of via het laden van muziek op het horloge vanaf de telefoon met de Watch-app. Je kunt podcasts ook synchroniseren met de Apple Podcasts-app.

Zoals je zou verwachten, heb je een Spotfiy Premium / Duo / Family-account nodig om te profiteren van de mogelijkheid om albums, afspeellijsten of podcasts naar het horloge te downloaden.

Om te downloaden heb je een mobiele verbinding of wifi en een Spotify Premium-account nodig. Zorg er ook voor dat u ook de nieuwste versie van Spotify op uw iPhone gebruikt.

Zoek de muziek en podcasts die u op uw horloge wilt downloaden. Selecteer de afspeellijst, het album of de podcast, druk op de drie puntjes (…) en kies Downloaden naar Apple Watch. Ga naar het gedeelte Downloads op het horloge om de voortgang te bekijken. Zodra afspeellijsten, albums of podcasts in uw bibliotheek zijn gedownload, ziet u een kleine groene pijl naast hun naam. Sluit je koptelefoon aan en begin met luisteren.

Net als voorheen kunt u uw Apple Watch nog steeds gebruiken om het afspelen vanaf andere apparaten te bedienen met Spotify Connect.

En de Apple Watch-app kan nog steeds muziek streamen zoals voorheen en werken met Siri - zeg gewoon Hé, Siri gevolgd door je opdracht om je favoriete nummers, artiesten, albums, afspeellijsten en podcasts af te spelen, bijvoorbeeld: Hé, Siri, speel mijn Discover Weekly-afspeellijst af op Spotify. "

U kunt ook muziek liken, vragen wat er momenteel wordt afgespeeld en zaken regelen zoals het volume, nummers overslaan, afspelen en pauzeren.

U moet wel eindigen. Zorg ervoor dat u elke opdracht beëindigt met "op Spotify", zodat Siri de opdracht niet probeert uit te voeren met Apple Music.

Geschreven door Dan Grabham.