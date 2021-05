Spotify HiFi-pictogram gespot in app: is er een lancering aanstaande?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eerder dit jaar maakte Spotify bekend dat het van plan was om ergens in 2021 een nieuwe HiFi-premiumlaag te introduceren. Het bedrijf heeft nog geen datum gespecificeerd, maar een nieuw lek suggereert dat een lancering op handen is, wat niet verrassend is gezien Apple onlangs heeft aangekondigd lossless audio voor Apple Music.

Reddit-gebruiker themonarc zag onlangs een pictogram in Spotify voor verliesloze HiFi-audio. In het bijzonder zagen ze een "HiFi-menu" in de Spotify mobiele app nadat ze "snel op een" glitched-pictogram "hadden getikt dat kort op het Now Playing-scherm verscheen. Dit bracht een scherm naar voren waarop stond dat de HiFi-optie van Spotify 16-bits 44,1 kHz-streaming via een bedrade hoofdtelefoon ondersteunt.

De gebruiker zei echter dat de track niet in hifi-kwaliteit werd afgespeeld.

Net als andere muziekstreamingservices zoals Apple Music, Tidal HiFi en Amazon Music HD, biedt Spotify HiFi streams in CD-kwaliteit zonder verlies. Het wordt een upgrade voor Spotify Premium-abonnees, dus vermoedelijk zal het een super premium-laag zijn boven het bestaande premium-abonnement.

De nieuwe laag zal naar verwachting $ 5 / £ 5 extra kosten per maand kosten. Houd er rekening mee dat het verliesvrije aanbod van Apple Music gratis is voor abonnees. Amazon heeft ook zojuist de prijzen van zijn HD-abonnement verlaagd. Het HiFi-abonnementsniveau van Deezer kost echter $ 14,99 en Tidal prijst zijn HiFi-catalogus op $ 19,99.

Geschreven door Maggie Tillman.