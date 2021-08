Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In april 2021 lanceerde Spotify een betaald podcast-abonnementsproduct in de VS. Aanvankelijk stond het geselecteerde Amerikaanse podcastmakers op zijn platform toe om inhoud in rekening te brengen door abonnementen op hun shows aan te bieden. Nu breidt het betaalde podcast-abonnementen uit naar alle Amerikaanse makers, zodat ze inkomsten kunnen genereren met hun inhoud.

Hier is alles wat u moet weten over Spotify podcast-abonnementen.

In Spotify heeft alle betaalde inhoud een slotpictogram om aan te geven dat er een abonnement voor nodig is. Je kunt dit slot vinden waar de afspeelknop meestal verschijnt.

Abonnees op betaalde podcasts kunnen binnen Spotify of een app van derden luisteren via een privé RSS-feed. Maar om een show te ontgrendelen, moet je naar de speciale ankerpagina van de podcast gaan, die makers van podcasts in hun shownotities, bio en afleveringsbeschrijvingen kunnen plaatsen. Dat betekent dat u zich niet rechtstreeks in de Spotify-app kunt abonneren, waardoor Spotify geen Apple hoeft te betalen voor abonnementen die worden verkocht onder de App Store-voorwaarden.

Opmerking: Anchor is een platform voor het maken van podcasts dat Spotify in 2019 heeft verworven. Anchor-hosting is gratis voor podcastmakers. Maar als een podcaster al ergens anders een abonnement heeft en zijn betaalde content op Spotify wil aanbieden, moeten ze Anchor naast hun andere provider gebruiken.

De makers van podcasts hadden aanvankelijk drie maandelijkse prijsopties om uit te kiezen: $ 2,99, $ 4,99 of $ 7,99.

Op basis van feedback uit de testperiode introduceert Spotify echter 20 nieuwe prijsopties. Het stelt uitgevers ook in staat een lijst met contactadressen voor hun abonnees te downloaden, zodat ze beter met hen kunnen communiceren en hun inhoud kunnen promoten via e-mailmarketing en meldingen.

De makers van podcasts zijn de eerste twee jaar niets verschuldigd aan Spotify (afgezien van de kosten van transactiekosten via Spotifys betalingspartner Stripe). Dat gezegd hebbende, zei Spotify in 2023 dat het 5 procent van de totale abonnementsinkomsten van podcastmakers zal gaan verlagen.

Houd er rekening mee dat Apples nieuwe podcast-abonnementsservice 15 tot 30 procent korting krijgt van makers.

Als onderdeel van de eerste lancering van betaalde podcast-abonnementen op Spotify, mochten 12 indie-podcastshows - waaronder Tiny Leaps en Mindful in Minutes - bonusinhoud voor abonnees aanbieden. Sindsdien is de premium-optie geactiveerd op 100 podcasts.

Op 15 september 2021 zijn ze beschikbaar voor alle Amerikaanse luisteraars en podcastmakers van Spotify.

Diezelfde dag zullen ze beschikbaar worden gemaakt voor internationale luisteraars, maar internationale podcastmakers zullen langer moeten wachten om Spotifys tools voor het genereren van inkomsten te gebruiken.

Als je een podcastmaker bent, bekijk dan de video hierboven. Je kunt meer leren over hoe je aan de slag kunt in de blogpost van Spotify. Zie ook Anchors blog voor meer details.

Bekijk onze uitgebreide Spotify-gids om alles te weten te komen over hoe de service werkt.