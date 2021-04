Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Spotify verhoogt zijn tarieven in de VS, het VK en delen van Europa.

Volgens verschillende rapporten zullen de prijsstijgingen van invloed zijn op de Student-, Duo- en Family-abonnementen in het VK en Europa, terwijl de gezinsabonnementen in de VS vanaf 30 april 2021 toenemen. Individuele Spotify Premium-abonnementen blijven ongewijzigd. Dit is wat u moet weten.

Spotify bevestigde dat zijn nieuwe prijsverhogingen naar de VS, het VK en geselecteerde andere markten komen. Het zal ze waarschijnlijk officieel maken wanneer het kwartaalcijfers rapporteert op woensdag 28 april 2021. In een verklaring aan de media zei het: "We bieden een verscheidenheid aan abonnementen die zijn afgestemd op de behoeften van onze gebruikers, en we werken af en toe onze prijzen bij om lokale macro-economische factoren en voldoen aan de eisen van de markt terwijl ze een ongeëvenaarde service bieden ".

Hier zijn de prijsverhogingen van Spotify in april 2021:

Spotify Family-abonnement stijgt van $ 14,99 naar $ 15,99 per maand in de VS. De prijzen voor Duo, Student en Premium blijven hetzelfde.

Spotify Student stijgt van £ 4,99 naar £ 5,99 per maand. Een Duo-abonnement, dat voor twee personen is, wordt verhoogd van £ 12,99 naar £ 13,99 per maand. Het gezinsabonnement, dat voor maximaal zes accounts geldt, gaat van £ 14,99 naar £ 16,99 per maand.

Vergelijkbare prijsstijgingen treffen enkele Europese landen, waaronder Ierland. Student en Duo stijgen naar respectievelijk € 5,99 en € 12,99 per maand, wat gelijk staat aan een stijging van een paar euro. Het gezinsabonnement wordt verhoogd van € 14,99 naar € 17,99 per maand.

Sommige landen in Azië en Zuid-Amerika zullen vergelijkbare prijsstijgingen zien.

Opmerking: Spotify heeft ook een gratis laag die wordt ondersteund door advertenties. Hiermee kan iedereen gratis naar muziek en podcasts luisteren. De verschillende premium-niveaus van Spotify verwijderen de advertenties en bieden minder beperkingen dan het gratis niveau.Raadpleeg onze gids hier voor meer informatie over hoe Spotify werkt.

Nieuwe Spotify-abonnees krijgen de nieuwe prijzen te zien vanaf 30 april 2021. Maar alle bestaande Spotify-abonnees in de VS, het VK en Europa hebben een respijtperiode van een maand voordat de prijzen worden verhoogd. Dat betekent dat bestaande abonnees een toename zullen zien vanaf de factureringsperiode van juni 2021.

Beste iPad-apps: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 27 April 2021

Spotify zal later deze week zijn laatste inkomsten publiceren en we verwachten dat het bedrijf dat moment zal gebruiken om meer informatie te verstrekken over waarom de prijzen stijgen. Maar het is vermeldenswaard dat Spotify in het meest recente kwartaal een verlies van € 125 miljoen rapporteerde. ( De gemiddelde opbrengst per gebruiker daalde ook met 8 procent .) Dat gezegd hebbende, onthulde het ook dat het nu meer dan 155 miljoen abonnees heeft , waardoor Spotify een van de grootste streamingdiensten is.

Geschreven door Maggie Tillman.