Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft onlangs aangekondigd dat het in aanmerking komt voor betaalde podcast-abonnementen, en nu heeft The Wall Street Journal beweerd dat Spotify zijn eigen betaalde podcast-abonnementsplatform zal onthullen zodra "volgende week".

Er zullen verschillen zijn tussen de systemen van Apple en Spotify. Naar verluidt zal Spotify namelijk geen kosten in rekening brengen of een korting op elk abonnement nemen. Podcasters kunnen hun eigen prijzen bepalen en mensen die Spotifys iOS-app gebruiken, worden doorverwezen naar een website om de transactie te voltooien, waardoor Apples standaardaandeel in App Store-transacties wordt vermeden. We vermoeden dat Apple die tijdelijke oplossing in twijfel trekt.

De timing van de aankondiging van Spotify is waarschijnlijk niet toevallig, maar het gerucht gaat al maanden dat de service overweegt om een podcastaanbod op abonnementsbasis te lanceren dat geen toegang tot zijn premium muziekabonnement omvat. Voor een maandelijks bedrag zou de podcast-service toegang bieden tot originele shows en exclusieve afleveringen. Het werd naar verluidt gedetailleerd in een onderzoek uitgevoerd door Spotify .

De enquête vermeldde vier abonnementspodcastplannen, beginnend bij $ 3 en oplopend tot $ 8 per maand. Met het goedkoopste niveau kunt u luisteren naar "exclusieve interviews en afleveringen" zonder advertenties van het Spotify-platform. Met het duurste niveau kunt u "originele inhoud van hoge kwaliteit" streamen en vroegtijdig toegang krijgen tot afleveringen zonder advertenties van het Spotify-platform.

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 23 April 2021

Spotify heeft de afgelopen twee jaar ook geïnvesteerd in podcasting, bijvoorbeeld door podcastproducenten zoals Gimlet, Parcast en The Ringer over te nemen. Het tekende ook deals met Michelle Obama, Kim Kardashian West en Joe Rogan.

Geschreven door Maggie Tillman.