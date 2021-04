Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Spotify rolt een handsfree prompt uit - Hey Spotify - waarmee gebruikers met hun stem op het streamingplatform kunnen zoeken.

In dit stadium lijkt de nieuwe functie alleen naar Android-smartphones te gaan, waarbij Spotify meldingen naar apparaten verzendt om hen aan te moedigen het wake-word in te stellen voor spraakopdrachten.

Voor het eerst opgemerkt door GSMArena , kunnen Spotify-gebruikers deze melding volgen of handmatig Hey Spotify inschakelen via de instellingen van de app. Eenmaal ingeschakeld, is gesproken zoekopdrachten via de prompt beschikbaar, maar alleen wanneer de app is geopend en het scherm van het apparaat is ingeschakeld.

Dit betekent natuurlijk dat degenen die de functie inschakelen Spotify op de achtergrond naar de zin luistert.

Spotify schetst ook dat degenen die ermee instemmen de functie te gebruiken, toestaan dat het opnemen en transcripties van zoekopdrachten blijft opnemen, hoewel het pas begint met opnemen nadat het het wake-word heeft gehoord.

Dit is al het geval voor Spotify Premium-gebruikers die de handmatige spraakzoekfunctie gebruiken, waarbij het nieuwe handsfree wake-woord gewoon een ander element toevoegt aan de bestaande praktijk.

Afgezien van de mogelijke privacyproblemen voor gebruikers die Spotifys spraakgestuurd zoeken inschakelen, is het ook redelijk om je af te vragen hoe nuttig deze toevoeging echt is, aangezien andere stemassistenten al verbinding kunnen maken met de app (en dit doen wanneer deze niet is geopend).

Voor degenen die rijden met Spotify Car View open, biedt het een alternatieve manier om te zoeken naar een nummer, artiest, afspeellijst of album, maar we stellen ons voor dat het bedrijf hogere ambities heeft voor Hey Spotify en de gebruikersgegevens die het zal helpen compileren.

In de tussentijd wachten we tot de Spotify-melding naar onze apparaten wordt uitgerold en zullen we de stappen voor het instellen van Hey Spotify beschrijven als we meer weten.

Geschreven door Conor Allison.