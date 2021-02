Spotify HiFi biedt later dit jaar audio van hogere kwaliteit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Spotify HiFi is de geruchten, hogere kwaliteit audioservice van Spotify. Het zal later dit jaar worden uitgerold in geselecteerde (dus niet alle) landen waar Spotify een service heeft.

Net als andere services zoals Tidal HiFi of Amazon Music HD, biedt Spotify HiFi streams in CD-kwaliteit zonder verlies. Het wordt een upgrade voor Spotify Premium-abonnees, dus vermoedelijk zal het een super premium-laag zijn boven het bestaande premium-abonnement.

Net als concurrerende abonnementen, zal dit waarschijnlijk $ 5 / £ 5 extra kosten per maand zijn, hoewel Spotify niet over de kosten sprak tijdens het StreamOn-evenement waar het de nieuwe service lanceerde. We weten ook niet hoe dit zal werken met andere abonnementslagen zoals Spotify Family of Duo.

Spotify voegde eraan toe: "Muziekstreaming van hoge kwaliteit is altijd een van de meest gevraagde nieuwe functies van onze gebruikers." Het sprak ook over compatibiliteit met Spotify Connect en voegde eraan toe dat "we samenwerken met enkele van s werelds grootste luidsprekerfabrikanten om Spotify HiFi toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk fans via Spotify Connect."

Spotify kreeg ook Billie Eilish zover om een leuke kleine lockdown-video te maken. Billie zei: "Audio van hoge kwaliteit betekent meer informatie, er zijn dingen die je niet zult horen als je geen goed geluidssysteem hebt. Het is echt belangrijk, alleen omdat we muziek maken die [we] willen worden gehoord op de manier waarop het was gemaakt."

De nieuwe dienst zal het abonnementsmodel van Spotify opnieuw in de schijnwerpers zetten - het Britse parlement onderzoekt momenteel de economie van muziekstreaming , terwijl het opnieuw de ante zal nemen tegen belangrijke rivalen - met name Apple (waarover het klaagde bij de Europese Commissie) en Amazon.

Geschreven door Dan Grabham.